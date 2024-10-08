Товары продавцов Ozon будут доступны для заказа во ВКонтакте

Олег

OZON


Пользователи соцсети «ВКонтакте» получили возможность выбирать и заказывать товары с маркетплейса OZON. Об этом рассказали обе компании.

По мнению OZON, новая бесшовная интеграция с ВК даст продавцам на маркетплейсе дополнительный канал продаж и расширит аудиторию, поскольку ежедневно контент бизнес-групп ВК просматривает более 35 млн человек. Кроме того, товары с «озона» будут видны и в новостной ленте, и в постах, и поисковой выдаче, и даже в VK Маркете.

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Перенести товары в ВК можно будет автоматически, после чего воспользоваться инструментами social commerce: вести блоги на тему товаров, создавать короткие видео и так далее. Платформа со своей стороны покажет самые релевантные объявления по интересам пользователей — по статистике, каждый второй из них переходит в карточку товара из рекомендаций, новостной ленты или поиска.

Покупки в соцсети будут проходить бесшовно — покупатели смогут оформить и оплатить свои заказы на Ozon, не выходя из ВКонтакте. Заказ можно будет получить в ПВЗ или курьером, с гарантией возврата и безопасной оплатой.

Продавец Ozon может автоматически перенести карточки товаров на площадку ВКонтакте и в социальной сети появится бизнес-сообщество продавца, которое станет по сути его магазином и площадкой для развития контента. Если у продавца уже есть такое сообщество, карточки можно будет загрузить в него. Интеграция работает для товаров, размещенных на складах Ozon.

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Источник:
OZON
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