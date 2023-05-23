Toyota Camry подешевела в России

Олег

Toyota

Фото: autohome.com.cn

Российские дилеры пересмотрели цены на популярные седаны Toyota. Об этом пишет Autonews.

Ранее мы писали, что автодилеры привезли в Россию Toyota Camry и Avalon по параллельному импорту. Сначала за «Камри» японской сборки просили 4,5 миллиона рублей, потом ценник спустился до 4 млн, а сейчас автомобиль можно приобрести за 3,79 млн в комплектации Classic.

Что касается Avalon, то его импортеры привезли из Китая и это почти полная копия Camry — разница в пользу Avalon лишь в размерах кузова. Этот седан подорожал: ранее он продавался за 5 млн рублей, но сейчас его предлагают на 200 тысяч дороже. Покупателю доступна лишь одна комплектация с передним приводом и мотором 2,5 литра мощностью 209 л.с. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Autonews
Cсылки по теме:
В Россию приехал дизельный Kia Sportage с новым ценником
В Россию привезли новый Honda CR-V. Угадайте, сколько стоит японский кроссовер
Первые покупатели люксового Tank 500 за 5 млн рублей в бешенстве: он ездит как дешёвка

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Volnorez Uraganov
+111
Volnorez Uraganov
Вообще конечно дико видеть нынешние цены , та камри получается выросла в цене более чем в два раза , при чем расти цены начали за долго до последних событий , ну да ладно если б не покупали то и стоимость была бы как раньше , значит полно людей не знающих куда девать деньги , а раз так то пожалуйста теперь покупайте хавал и чери за чену большую чем у бмв , мерседес и ауди которые стоили не так давно дешевле чем эти китайцы))),
2 часа назад в 10:31
#