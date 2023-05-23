Toyota Camry подешевела в России

Фото: autohome.com.cn
Российские дилеры пересмотрели цены на популярные седаны Toyota. Об этом пишет Autonews.
Ранее мы писали, что автодилеры привезли в Россию Toyota Camry и Avalon по параллельному импорту. Сначала за «Камри» японской сборки просили 4,5 миллиона рублей, потом ценник спустился до 4 млн, а сейчас автомобиль можно приобрести за 3,79 млн в комплектации Classic.
Что касается Avalon, то его импортеры привезли из Китая и это почти полная копия Camry — разница в пользу Avalon лишь в размерах кузова. Этот седан подорожал: ранее он продавался за 5 млн рублей, но сейчас его предлагают на 200 тысяч дороже. Покупателю доступна лишь одна комплектация с передним приводом и мотором 2,5 литра мощностью 209 л.с.
Российские дилеры пересмотрели цены на популярные седаны Toyota. Об этом пишет Autonews.
Ранее мы писали, что автодилеры привезли в Россию Toyota Camry и Avalon по параллельному импорту. Сначала за «Камри» японской сборки просили 4,5 миллиона рублей, потом ценник спустился до 4 млн, а сейчас автомобиль можно приобрести за 3,79 млн в комплектации Classic.
Что касается Avalon, то его импортеры привезли из Китая и это почти полная копия Camry — разница в пользу Avalon лишь в размерах кузова. Этот седан подорожал: ранее он продавался за 5 млн рублей, но сейчас его предлагают на 200 тысяч дороже. Покупателю доступна лишь одна комплектация с передним приводом и мотором 2,5 литра мощностью 209 л.с.