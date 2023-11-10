Трафик в мессенджерах на ВДНХ в Москве вырос в шесть раз в первые дни работы выставки-форума «Россия»

Александр


Технические специалисты билайн зафиксировали значительный рост мобильного трафика на территории ВДНХ. Только в первые выходные ноября клиенты билайн скачали более 10 Тб контента, что в 2,2 раза больше, чем в первые выходные октября этого года. 
Если сравнивать потребление популярных сервисов и приложений, то самый большой скачок трафика произошел в мессенджерах. Клиенты билайн, которые решили увидеть выставку в числе первых, отправляли сообщений в 6 раз больше, чем обычно. Также большой популярностью пользовался поиск и просмотр информации через браузер, где трафик вырос в 4,5 раза. На третьем месте по объему трафика оказались социальные сети, их посетители выставки стали использовать в 3 раза чаще.

Средняя скорость мобильного интернета билайн на ВДНХ составляет 23,3 Мбит/с, а максимальная может достигать 160 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для того, чтобы делиться с близкими фото и видеоконтентом в соцсетях и мессенджерах. 
Продолжительность голосовых вызовов также увеличилась в 2,5 раз по сравнению с прошлым годом и в 3,2 раза по сравнению с октябрем этого года.

Кратный рост трафика без потери качества стал возможен за счет достаточной емкости и доступности сети билайн на ВДНХ. На территории комплекса работают 13 базовых станций, которые обеспечивают равномерное покрытие мобильной связью и позволяют клиентам компании оставаться на связи даже в дни пиковых нагрузок. Кроме этого, для усиления связи планируется установка дополнительной мобильной базовой станции. 
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