Транспортный налог вырастет в трёх регионах России



Фото freepik



Транспортный налог Транспортный налог собираются повысить в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Соответствующие законопроекты уже внесены главами этих субъектов в местные парламенты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Основная причина повышения — необходимость пополнения региональных бюджетов. В Новосибирской области ожидают дополнительных доходов в размере 219,6 млн рублей, в Красноярском крае — 334,8 млн рублей. Наибольший прирост прогнозируется в Оренбургской области — по 534,8 млн рублей ежегодно с 2027 года.В Оренбургской области, где сейчас действуют самые низкие ставки налога в ПФО, изменения будут наиболее заметны. Для маломощных автомобилей до 100 л. с. налог вырастет с нуля до 7 рублей за лошадиную силу. Для категории 100-150 л. с. ставка увеличится с 15 до 20 рублей.Новосибирская область планирует увеличить налог на 10,9%, привязав его к стоимости половины бака бензина для Lada Granta. Параллельно здесь расширят льготы — ветераны СВО получат освобождение от уплаты налога для автомобилей мощностью до 150 л. с. В Красноярском крае повышение затронет все категории транспортных средств. Например, для машин до 100 л. с. ставка вырастет с 5 до 7 рублей, а для мощных автомобилей свыше 250 л. с. — со 102 до 114 рублей за лошадиную силу.Транспортный налог является региональным и направляется на финансирование дорожной инфраструктуры субъектов РФ.