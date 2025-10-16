Транспортный налог вырастет в трёх регионах России

Александр

Транспортный налог собираются повысить в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Соответствующие законопроекты уже внесены главами этих субъектов в местные парламенты.

Основная причина  повышения — необходимость пополнения региональных бюджетов. В Новосибирской области ожидают дополнительных доходов в размере 219,6 млн рублей, в Красноярском крае — 334,8 млн рублей. Наибольший прирост прогнозируется в Оренбургской области — по 534,8 млн рублей ежегодно с 2027 года.

В Оренбургской области, где сейчас действуют самые низкие ставки налога в ПФО, изменения будут наиболее заметны. Для маломощных автомобилей до 100 л. с. налог вырастет с нуля до 7 рублей за лошадиную силу. Для категории 100-150 л. с. ставка увеличится с 15 до 20 рублей.

Новосибирская область планирует увеличить налог на 10,9%, привязав его к стоимости половины бака бензина для Lada Granta. Параллельно здесь расширят льготы — ветераны СВО получат освобождение от уплаты налога для автомобилей мощностью до 150 л. с. В Красноярском крае повышение затронет все категории транспортных средств. Например, для машин до 100 л. с. ставка вырастет с 5 до 7 рублей, а для мощных автомобилей свыше 250 л. с. — со 102 до 114 рублей за лошадиную силу.

Транспортный налог является региональным и направляется на финансирование дорожной инфраструктуры субъектов РФ.
Комментарии

tellurian
+2651
tellurian
Это начало. Другие регионы тоже пойдут по этому пути.
Вот причина вообще отпад: один из чиновников сказала народ стал богаче. Поэтому нужно поднимать. 🤦‍♂️
Сегодня в 18:29
