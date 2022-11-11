Apple AirTag

Трекеры Apple AirTag начали получать обновление

Фархад

Apple AirTag


Компания Apple начала поэтапное развёртывание новой прошивки для поисковых трекеров AirTag.

Метки начали получать сборку 2A24e с номером версии ПО 2.0.24. Предыдущая прошивка 1A301 (1.0.301) вышла ещё в апреле.

Apple не предоставляет примечания к выпуску обновлений AirTag, но, скорее всего, компания улучшила алгоритмы обнаружения в случае шпионажа с помощью меток.

Пока обновление получили только 1% от всех трекеров AirTag. Уже 17 ноября новая прошивка будет установлена ещё на 10% меток, 25 ноября — на 25%, а к 1 декабря — на 100%.

К сожалению, обновить AirTag принудительно невозможно. Чтобы проверить текущую версию прошивки трекера, нужно зайти в приложение «Локатор», перейти в раздел «Вещи» и нажать на значок аккумулятора под названием AirTag.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+2
dimonker
Нет значка АКБ
2 часа назад в 09:40
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