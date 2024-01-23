Треков в формате Spatial Audio в Apple Music станет гораздо больше

Олег

Apple Music
Фото: MacRumors


Компания Apple повышает выплаты за публикацию контента в формате Spatial. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет об изменении условий в стриминг-сервисе Apple Music для артистов. Новый формат пространственного звучания был запущен больше года назад, но количество контента в нём увеличивается очень медленно, и Apple нашла способ простимулировать мейкеров.

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Согласно источнику, теперь компания готова увеличить выплату на 10% тем артистам, которые будут публиковать свои треки в формате Spatial Audio. Таким нехитрым способом Apple собирается расширить библиотеку пространственного аудио в Music. Для получения повышенной выплаты пользователи необязательно должны слушать трек в формате Spatial — достаточно, чтобы он в принципе присутствовал в библиотеке. 

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Источник:
MacRumors
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