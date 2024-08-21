Тренды безопасности: пользователи ВКонтакте все чаще выбирают отказ от пароля для защиты аккаунтов

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ВКонтакте проанализировала тренды в сфере кибербезопасности. Согласно исследованию, число людей, перешедших на беспарольные способы входа, с начала года выросло на 40%.Больше всего увеличилось число аккаунтов VK ID, которые защищены с помощью беспарольной технологии OnePass. Она предлагает вход по скану лица и отпечатку пальца. Пользователей, которые выбирают этот метод защиты, стало больше на 70% по сравнению с началом 2024 года.Регулярно растет число пользователей, которые полностью отказываются от паролей и подключают функцию OnePass Only. После ее подключения при входе в аккаунт нельзя выбрать альтернативный способ авторизации — например, по паролю. Для входа обязательно требуется устройство для подтверждения личности по лицу или отпечатку пальцев, поэтому у злоумышленников нет возможности украсть пароль от аккаунта или подобрать его. Использование OnePass Only значительно повышает степень защиты профиля в сравнении со стандартной парольной аутентификацией.Подключить функцию OnePass и узнать больше о технологии можно в специальном разделе. Степень защищенности аккаунта подскажет функция «Статус безопасности» в личном кабинете VK ID. Она анализирует текущие настройки безопасности и рекомендует усилить защиту либо информирует, что аккаунт максимально защищен.