Треть России осталась без мобильного интернета

В связи с участившимися атаками БПЛА, власти российских регионов ограничили доступ к мобильному интернету. По словам издания URA.ru, буквально треть жителей России могут наблюдать постоянные или периодические сбои.
• Ленинградская обл
• Псковская обл
• Московская обл
• Воронежская обл
• Ростовская обл
• Волгоградская обл
• Тамбовская обл
• Самарская обл
• Челябинская обл
• Тюменская обл
• Магаданская обл
• Республика Тыва
• Якутия
• Хабаровский край
• Приморский край
• Забайкальском край
С 11 по 17 июня на сбои пожаловались жители еще десяти регионов:
• Калужская обл
• Тульская обл
• Свердловская обл
• Омская обл
• Курганская обл
• Новосибирская обл
• Республика Татарстан
• Республика Марий Эл
• Ханты-Мансийский автономный округ
• Краснодарский край.
Стоит отметить, что проводная связь и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. По словам большинства представителей региональных властей, ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан и несут временный характер.