Треть России осталась без мобильного интернета





В связи с участившимися атаками БПЛА, власти российских регионов ограничили доступ к мобильному интернету. По словам издания URA.ru, буквально треть жителей России могут наблюдать постоянные или периодические сбои. В связи с участившимися атаками БПЛА, власти российских регионов ограничили доступ к мобильному интернету. По словам издания URA.ru, буквально треть жителей России могут наблюдать постоянные или периодические сбои. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На данный момент неполадки наблюдаются в следующих регионах:• Ленинградская обл• Псковская обл• Московская обл• Воронежская обл• Ростовская обл• Волгоградская обл• Тамбовская обл• Самарская обл• Челябинская обл• Тюменская обл• Магаданская обл• Республика Тыва• Якутия• Хабаровский край• Приморский край• Забайкальском крайС 11 по 17 июня на сбои пожаловались жители еще десяти регионов:• Калужская обл• Тульская обл• Свердловская обл• Омская обл• Курганская обл• Новосибирская обл• Республика Татарстан• Республика Марий Эл• Ханты-Мансийский автономный округ• Краснодарский край.Стоит отметить, что проводная связь и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. По словам большинства представителей региональных властей, ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан и несут временный характер.