Треть России осталась без мобильного интернета

Артем
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В связи с участившимися атаками БПЛА, власти российских регионов ограничили доступ к мобильному интернету. По словам издания URA.ru, буквально треть жителей России могут наблюдать постоянные или периодические сбои. 

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На данный момент неполадки наблюдаются в следующих регионах:

• Ленинградская обл
• Псковская обл
• Московская обл
• Воронежская обл
• Ростовская обл
• Волгоградская обл
• Тамбовская обл
• Самарская обл
• Челябинская обл
• Тюменская обл
• Магаданская обл
• Республика Тыва
• Якутия
• Хабаровский край 
• Приморский край
• Забайкальском край

С 11 по 17 июня на сбои пожаловались жители еще десяти регионов:

• Калужская обл
• Тульская обл
• Свердловская обл
• Омская обл
• Курганская обл
• Новосибирская обл
• Республика Татарстан
• Республика Марий Эл
• Ханты-Мансийский автономный округ
• Краснодарский край.

Стоит отметить, что проводная связь и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. По словам большинства представителей региональных властей, ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан и несут временный характер.
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Источник:
URA.RU
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Комментарии

Yuri Konst
+70
Yuri Konst
А я вчера предупреждал, что далее везде( Накаркал млять(
час назад в 12:09
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