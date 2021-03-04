Apple выпустила iOS 14.5 и iPadOS 14.5 beta 3 для участников публичного тестирования. Загрузить обновления можно по воздуху при наличии соответствующего сертификата с сайта программы.
В iOS 14.5 добавлена новая функция, позволяющая разблокировать iPhone с помощью Apple Watch. Такая возможность полезна в ситуациях, когда на лице медицинская маска. Для использования этой функции требуется наличие iOS 14.5 на смартфоне и watchOS 7.4 на часах. Активировать возможность можно в разделе «Face ID и пароль» системных настроек.
Поддержка 5G для двух SIM-карт для модельного iPhone 12 теперь доступна во всё мире. Теперь обе линии могут использовать преимущества сетей пятого поколения. Ранее функциональность Dual-SIM была ограничена LTE-соединением во всех странах, кроме Китая.
В iOS 14.5, iPadOS 14.5 и watchOS 7.4 для Apple Fitness+ доступна поддержка AirPlay 2, которая позволяет воспроизводить тренировки с iPhone и iPad по воздуху на поддерживаемых телевизорах. Тренировочный сервис Apple пока недоступен в России.
Также была добавлена поддержка контроллеров Xbox Series X и DualSense от PlayStation 5. Siri получила новая функцию, позволяющую совершать экстренные вызовы.
В «Картах» появился краудсорсинг. Эта возможность позволяет пользователям сообщать о различных дорожных событиях, таких как пробки или ДТП. Новая функция пока ограничивается территориально и может быть недоступна в некоторых регионах.
Стоит напомнить, что в iOS и iPadOS 14.5 добавлена опция выбора сервиса воспроизведения потокового аудио по умолчанию для Siri. К примеру, пользователи смогут выбрать Spotify и голосовой помощник по запросу включить музыку будет воспроизводить треки с этой платформы.
В коде обновления заметили функцию Family Sharing, позволяющую использовать одну Apple Card членами семьи. Также стоит отметить, что iOS и iPadOS 14.5 — обновления, в котором купертиновцы активируют по умолчанию политику прозрачности отслеживания пользовательских действий. Разработчикам придется запросить разрешение на получение данных активности на сайтах и в других приложениях. Зачастую такая информация используется в маркетинговых целях.
Помимо этого, были добавлены новые эмодзи, частично решена проблема с зеленым оттенком, с которой столкнулись некоторые владельцы iPhone. По словам Apple, публичная версия iOS и iPadOS 14.5 выйдет «весной». Ожидается, что апдейт будет доступен для установки не ранее 20 марта. Со всеми подробностями выпуска вы можете ознакомиться здесь и тут.
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