Три бесплатных приложения, которые добавят в ваш Mac всё лучшее из Windows

Олег

Фото: Unsplash

«Яблочная» операционная система для компьютеров — macOS — известна своей гибкостью и обилием небольших полезных опций и настроек прямо из коробки. Однако есть вещи, которые давным-давно реализованы «во вражеском стане» Windows, но никак не доберутся до Mac. К счастью, это можно исправить сторонним софтом.

Ниже вы найдете небольшие полезные и бесплатные утилиты, которые привносят на macOS очень удобные фичи из Windows.

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AltTab

AltTab

Многие маководы знают о сочетании клавиш cmd + Tab, которое позволяет быстро переключаться между запущенными приложениями. Однако увидеть при этом можно лишь иконку приложения, но не то, что в нём происходит. Ситуацию поправит приложение AltTab, которое по сочетанию клавиш Alt + Tab позволит переходить между окнами прямо с предпросмотром. Удобно!

Maccy

Maccy

У macOS есть одна странная особенность macOS — отсутствие менеджера буфера обмена. Скопировать что-то можно лишь один раз, а следующая скопированная информация заменяет предыдущую в мгновенной памяти. Благодаря приложению Maccy вы получите быстрый просмотр буфера обмена и всех последних скопированных данных по нажатию cmd + shift + С. Разработчик уверяет, что приложение работает строго локально и никуда ничего не отправляет.

Background Music

Background Music

Утилита позволяет регулировать громкость каждого приложения по отдельности, подобно тому, как это организовано в Windows. Штатная регулировка громкости в macOS затрагивает сразу все источники звука. По нажатию иконки в статус-баре вы увидите панель со списком приложений и активным ползунком возле каждого из них.


А какими еще полезными приложениями вы пользуетесь на macOS? Поделитесь в комментариях!

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Комментарии

+155
Basy
Регулировка звука наверное удобная штука, надо попробовать. А вот доверять буфер памяти стороннему софту, такое себе решение. Переключаться между программами мне удобно смахиванием))
8 минут назад
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