Три игры HoYoverse, k-pop-бэнды, презентации аниме, комиксов и кино, конкурсы косплея и кавер-дэнса — Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу фестиваля

Главная сцена

«Фан-лекторий»

«Аллея авторов»

Видеоигры, настолки и авторские изделия

Гости смогут посетить презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино, мастер-классы от иллюстраторов и художников, увидеть дефиле профессиональных косплееров и посмотреть на любимых актёров шоу «Импровизаторы». Посетителей ждут конкурсы косплея и кавер-дэнса, игры, фуд-траки в стиле азиатских ночных рынков.Фандом Фест ВКонтакте 14 и 15 сентября соберёт гостей на московской площадке Main Stage. Фестиваль объединит фанатов поп-культуры и будет общаться с ними на языке фандомов. Ключевые события пройдут на главной сцене и в «Фан-лектории», побеседовать с художниками и косплеерами зрители смогут на «Аллее авторов».Ведущими главной сцены выступят звёзды фильмов «Майор Гром» Александр Сетейкин и Матвей Лыков, музыкант и стример Никита Сударь, стендап-комик и телеведущий Евгений Чебатков.Первый день Фандом Феста встретит участников живым звуком, арфой и исполнением популярных тем из любимых вселенных. Гостей фестиваля ждёт конкурс косплея от HoYoverse с денежными призами за лучший костюм и презентация издательства комиксов BUBBLE.Программу главной сцены продолжит внеконкурсное дефиле косплееров. Сам конкурс соберёт на сцене фанатов разных вселенных: видеоигр, комиксов, кино, азиатской культуры. На фестивале состоится K-pop Cover Dance Champ. Общий призовой фонд этих двух активностей составит 1 000 000 рублей.Гостям представят «Систему «Спаси-себя-сам» для Главного Злодея. Том 3» Мосян Тунсю и фэнтези «Небесная собака. Спасение души несчастного. Том 2» Лин Няннян.Пройдут презентации фильма «Стальное сердце» и аниме «Кот-призрак Андзу», детективного экшена «Красный шёлк», сериала «Наследники. Дар крови». Состоится встреча с автором романа «Зайчик» Дмитрием Мордасом и конкурс кавер-дэнса в номинации Free Zone. Гостей фестиваля ждёт встреча с автором трилогии «Мрачный Взвод» Ритой Хоффман, которая презентует специальное издание книги. Посетители смогут увидеть презентацию фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города», который представят актёры Дмитрий Чеботарёв и Катя Червова. Сериал Иви «13 клиническая. Начало» представят режиссёр Илья Ермолов, актёр Павел Попов и директор по маркетингу Иви Артем Лопухин.Завершится день выступлением корейского бойз-бэнда TIOT. Музыканты встретятся с фанатами в зоне автограф-сессий и проведут хай-тач: поклонники смогут дать пять любимым артистам.Расписание работы зоны автограф-сессий на Фандом Фесте будет опубликовано в сообществе фестиваля Второй день фестиваля откроет группа NOMADS, после чего пройдёт K-pop Cover Dance Champ в номинациях Boys Cover и Girls Cover и будет представлена новелла «Злодейский путь!..» Эл Моргот. Впервые в Москву приедет одна из главных китайских писательниц в жанре фэнтези Цзюлу Фэйсян. На главной сцене она расскажет о двух секретных проектах, которые готовятся к выходу в России.Гости Фандом Феста смогут присоединиться к презентации эксклюзивного медиапроекта VK Музыки и издательства «Кислород» — аудиосериала «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Том 2».Во второй половине дня на сцене Фандом Феста выступит современный менестрель лампабикт, которого сменят актёры шоу «Импровизаторы» Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Пройдёт презентация сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», конкурс косплея Фандом Феста и вторая часть K-pop Cover Dance Champ.Дневную программу завершат презентации новых манги и комиксов от издательства «Азбука» и сериала «Уроки китайского» от онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA. Посетителей ждёт презентация сериала «Подростки в космосе» и конкурс косплея от HoYoverse. Гости узнают подробности о фильме «Пророк. История Александра Пушкина» от режиссёра Феликса Умарова и актёров Юры Борисова, Кая Гетца, Евгения Шварца и Романа Васильева.Вечером гости фестиваля смогут присутствовать на награждении победителей K-pop Cover Dance Champ, встретить и услышать звёзд k-pop BLITZERS.Ведущие этой зоны — актёр озвучки аниме Ислам Ганджаев, блогер Влад Левский, фандомный блогер Саша Кулич и автор тру-крайм-канала Fаust21century Василий Бейнарович.Программу «Фан-лектория» в первый день Фандом Феста откроет Q&A-сессия с авторами издательства комиксов BUBBLE Анастасией Phobs Ким, Джамилёй Зульпикаровой, Наталией Nightday Воронцовой и Ириной Soyka Ивановой. Модерировать сессию будет главный редактор издательства Роман Котков. В зоне представят программу поддержки студентов из сферы геймдева «Лаборатория» от VK Play и VK Education. В полдень сервис VK Знакомства проведёт «Соулмэтч», где гости и участники могут завести новые знакомства, пообщаться по интересам и обменяться впечатлениями.В «Фан-лектории» пройдёт встреча с представителями коммьюнити HoYoverse, которые обсудят создание контента на базе игр. Гостей зоны ждут два мастер-класса. Первый — от художницы Вики Цвай по рисунку персонажей на примере серии комиксов BUBBLE «Чумной Доктор». Второй — от автора Виктории Войцек и художницы Шуф по рисунку альтернативных обложек книги «Поймать океан».Во второй половине дня пройдёт открытая запись подкаста «Фандомные боли» и встреча с кастом детективного экшена «Красный шёлк»: Гошей Куценко и Андреем Волгиным. Гостей ждёт паблик-ток «Становление легенды: влияние Холли Блэк на жанр Young Adult фэнтези».Завершит программу «Фан-лектория» паблик-ток о работе над книжной иллюстрацией от ALES и показ аниме «Кот-призрак Андзу» за месяц до его официального проката.Второй день начнётся со встречи с художницей Джо Котляр. После этого пройдёт дискуссия с блогерами и редакцией Marshmallow Books и новая серия фандомных знакомств «Соулмэтч». Днём издательство Like Book представит китайскую драму «Зимняя бегония». Гостям «Фан-лектория» презентуют постапокалиптический экшен «Последний ронин» его создатели: режиссёр Макс Шишкин, продюсеры Владимир Маслов и Эльза Серова, актёры Даниил Воробьёв и Диана Енакаева.Зрителей ждёт фан-встреча с иллюстратором Koldan Grey. VK Музыка и издательство «Кислород» проведут паблик-ток «Японские демоны, ёкаи и жуткие азиатские легенды. Канашибари» с участием авторов серии книг.Онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA презентует сериал «Уроки китайского» и покажет первые 20 минут первой серии, режиссёр проекта Иван Макаревич и продюсер онлайн-кинотеатра Александра Нелюбина ответят на вопросы зрителей. Телеканал 2×2 сделает эксклюзивный предпоказ первой серии нового сезона анимационного сериала «Подозрительная сова». Пройдёт встреча с гейм-мастером Александром Брегановым, который расскажет о нарративах в настольных ролевых играх.Завершит программу фильм-концерт «Кан Даниэль: мой парад».В этой зоне гости Фандом Феста смогут познакомиться с косплеерами, авторами и иллюстраторами и заказать у них скетч или купить мерч по любимым фандомам. «Аллея авторов» работает оба дня фестиваля.Среди участников: художники и комиксисты ALES, blablacomics, Пиксельная Нала, Обитель Золотого Дракона, Alexa, кацузавр, BLACKKI.На «Аллее» можно будет получить автограф и сделать фотографию с любимыми косплеерами, среди которых GraysonFin, Armeyes, Xenon, MightyRaccoon.Впервые в истории три самые популярные во всём мире игры студии HoYoverse — Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero — будут представлены на одном фестивале. Genshin Impact — на совместном с VK Сообществами стенде, Honkai: Star Rail — на «Гик-маркете», Zenless Zone Zero — в совместной зоне с VK Play.В зоне «Экспо» большая часть отведена под игру в мафию. Поклонников корейской культуры ждёт стенд Сбера, где можно будет выиграть мерч и оформить карту в стиле k-pop. На стенде с умным домом SmartThings от Ситилинка можно будет станцевать, сделать моментальное фото и выпить освежающий напиток. В бренд-зоне Ozon гостей ждёт киберпанк: граффити, жетоны для шопинга и встречи со звёздными блогерами. На стенде DaDaGold игроки будут собирать печати за разные активности и получать подарки.HobbyWorld подготовит зону тихих игр для любителей настолок. Зона «Гик-маркет» предложит гостям фирменную одежду и аксессуары от VK Store, альбомы, мерч и комиксы от Fast Anime, Star Store, Marshmallow Books, Honibi, Mainstream и других. В «Арт-лавке» посетители фестиваля смогут купить изделия с уникальным дизайном, созданные художниками вручную.Фандом Фест — фестиваль ВКонтакте, объединяющий поклонников разных направлений поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтуна и digital-art. Фестиваль прошёл впервые в 2023 году и собрал 10 000 гостей. Подробная информация обо всех активностях и участниках доступна в официальном сообществе Фандом Феста