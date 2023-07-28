Три крутые функции iOS 17, которые Apple решила зажать на релизе

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В преддверии релиза iOS 17, запланированного на сентябрь, мы собрали список функций, которые не будут доступны пользователям iPhone на старте.Как и в предыдущие годы, на WWDC было анонсировано множество нововведений iOS, однако, часть из них по каким-то причинам не будет готова к выходу общедоступной сборки.Долгожданное приложение Journal, которое предложит пользователям iPhone совершенно новый способ для ведения цифрового дневника на основе машинного обучения, будет доступно «позже в этом году». Аналогичным образом Apple зажала на релизе iOS 16 приложение Freeform для совместной работы над проектами.В iOS 17 представлены сразу несколько новых функций, связанных с AirDrop, включая возможность обмениваться номерами телефонов с помощью NameDrop или отправку медиафайлов простым поднесением двух устройств друг к другу. Эти фичи уже работают в бета-версии iOS 17, но самую полезную компания приберегла на будущее.На WWDC Apple анонсировала новую функцию AirDrop, которая позволит отправлять файлы через интернет. Пользователи смогут начать отправку файла по AirDrop, затем отойти от другого устройства, и передача продолжится. Компания описывает это нововведение следующим образом: «Контент, которым вы делитесь через AirDrop, будет продолжать безопасно и в полном качестве передаваться через интернет, если вы покинете диапазон действия AirDrop. При этом у вас и у получателя должно быть подключение к iCloud».В бета-версии iOS 17 этой функции нет, и, скорее всего, инженеры будут дорабатывать её ещё долго.Ещё одна полезная функция для меломанов: Apple Music наконец-то получит поддержку совместных плейлистов с iOS 17. Пользователи смогут приглашать друзей для совместного прослушивания и изменения плейлистов. Также слушатели смогут оставлять реакции на композиции в виде смайликов.Эти функции Apple обещает внедрить в одном из следующих обновлений iOS 17 до конца 2023 года, но, как показывает практика, компания может растянуть процесс до весны 2024 года.