Три лучших iPhone за историю Apple

За прошедшие 19 лет у Apple было огромное количество культовых смартфонов. Кто-то вспоминает iPhone X из-за безрамочного дизайна, кто-то считает лучшим iPhone 5S с Touch ID, а для кого-то идеалом навсегда останется iPhone 13 Pro Max. Но если попытаться выбрать действительно самые важные, самые удачные и самые правильные iPhone за всю историю компании, то список будет состоять всего из трёх моделей: iPhone 4S, iPhone 7 Plus и iPhone 16 Pro Max. Причём каждая заслуженно добилась самого высокого ранга в определённом цикле. И самое интересное, что все эти устройства вышли при Тиме Куке, хотя iPhone 4S ещё буквально создавался при Стиве Джобсе, а к разработке iPhone 7 Plus он тоже был напрямую причастен ещё до своего ухода. Но обо всём по порядку.
Первый цикл
С iPhone 4S вообще связана очень странная история. Многие до сих пор считают его просто слегка улучшенным iPhone 4, но в реальности это был один из важнейших смартфонов в истории Apple. С этим согласятся все, кто застал обычную четвёрку и обновился позже на «эску».
Именно iPhone 4S стал тем самым «идеальным классическим айфоном» старой эпохи компании. Стеклянный бутерброд, стальная рамка, невероятное качество сборки, компактность и ощущение почти ювелирного устройства. Даже сейчас, спустя столько лет, iPhone 4S ощущается не как старый смартфон, а как артефакт из другой эпохи, когда Apple делала технику с совершенно иным подходом. Боялись Джобса? И правильно. Отсюда и получался настолько идеальный минимализм под соусом страха.
И при этом 4S был не только красивым, но и невероятно важным технологически. Именно здесь появилась Siri, которая тогда казалась чем-то из фантастики. Правда, сейчас мы все поняли, насколько далеко ушли конкуренты, а этот бездушный кусок программного кода даже не способен с первого раза правильно включить песню. Кстати, iCloud тоже впервые появился в iPhone 4S.
Ещё в iPhone 4S была одна из лучших мобильных камер своего времени. Целых 8 Мп. Плюс такая себе фронталка для FaceTime и Skype, но основная камера снимала просто шикарно. А ещё это был последний iPhone, презентацию которого Apple готовила вместе со Стивом Джобсом. И это ощущается. В нём буквально чувствуется старая Apple — та самая компания, которая пыталась удивлять не количеством функций, а вниманием к деталям и ощущениями от устройства.
Так почему же iPhone 4S — лучший? В своём цикле, состоящем из iPhone, iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, эта модель стала завершающей. Она наглядно показывает путь от концептуального гаджета из алюминия в стеклянное произведение искусства. Дальше смартфоны Apple становились больше, тоньше, умнее.
Второй цикл
Если iPhone 4S был символом старой Apple со скевоморфизмом и концепцией, что до дальнего угла экрана можно дотянуться пальцем (поэтому они все и были на 3,5 дюйма), то iPhone 7 Plus стал моментом, когда компания окончательно начала превращаться в современного гиганта. Сейчас над этим многие посмеются, но в 2016 году iPhone 7 Plus ощущался просто безумно крутым устройством. Огромный экран на 5,5 дюйма, двойная камера, портретный режим, влагозащита, стереодинамики — на тот момент это был настоящий монстр среди смартфонов.
Причём именно iPhone 7 Plus показал финальную стадию эволюции Plus-версий. До него такие девайсы воспринимались просто как тот же iPhone, но побольше. Вспомните iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus. На них даже мелкие глазки камер выглядели каким-то недоразумением. А вот 7 Plus впервые стал ощущаться премиальным устройством внутри линейки. И тогда Apple сама поверила в себя, осознав, что за большими iPhone — будущее компании.
Да, именно с iPhone 7 Apple убрала 3,5-мм разъём, и тогда интернет буквально взорвался от ненависти. Но спустя годы стало очевидно, что компания снова оказалась права. Беспроводные наушники стали новым стандартом, AirPods превратились в отдельную индустрию, а сам 7 Plus в итоге оказался одним из самых живучих смартфонов вообще. Огромное количество людей проходили с ним по 5-6 лет вообще без желания обновляться.
Отдельно хочу отметить камеры. Сейчас двойной модуль уже никого не удивляет, но в 2016 году телевик в смартфоне ощущался магией. Портретный режим вообще казался чем-то космическим. По всему миру тогда вешали баннеры, снятые на iPhone 7 Plus, музыканты снимали клипы на эту модель, а некоторые режиссёры экспериментировали с фильмами.
Почему iPhone 7 Plus стал лучшим в этом цикле, ведь после него вышел практически аналогичный iPhone 8 Plus? Во-первых, «восьмёрки» были из стекла, что сводила к минимуму их выживаемость при падении, а, во-вторых, серия прошла мимо многих из-за одновременного выхода с iPhone X. Ну, а особое место в сердцах фанатов занимает эксклюзивная расцветка Jet Black, которую мы потеряли.
Третий цикл
iPhone 16 Pro Max для многих — пик современной Apple. И, возможно, вообще лучший смартфон, который компания когда-либо выпускала. Потому что впервые за много лет Apple собрала практически идеальное устройство без каких-то откровенно слабых мест. Огромный дисплей с тончайшими рамками, сумасшедшая автономность, топовые камеры, невероятная производительность и наконец-то ощущение, что Pro Max перестал быть просто большим айфоном для гиков.
Вообще, серия Max прошла очень странный путь. Долгое время такие модели покупали в основном либо техноблогеры, либо люди, которым просто хотелось самый дорогой iPhone. Но начиная с 12 Pro Max Apple постепенно довела концепцию до абсолютного максимума. На это ушло 5 лет, но зато 16 Pro Max ощущается не нишевым устройством, а главным iPhone в этом цикле.
Особенно сильно здесь ощущается работа Apple над автономностью и камерами. Раньше большие Android-смартфоны постоянно выигрывали у iPhone по батарее, зуму или каким-то фишкам. Сейчас этого ощущения уже почти нет. 16 Pro Max впервые выглядит устройством, где корпорация из Купертино не догоняет рынок, а снова задаёт стандарты для всей индустрии. Да, и Camera Control сюда тоже относится. Почему до этого никто не делал ничего схожего? А после презентации Apple многие китайские бренды начали копировать это решение.
iPhone 16 Pro Max завершил цикл эволюции, начатый с iPhone X. В этой модели идеально всё: безрамочный большой экран (который вырос после iPhone 15 Pro Max), титановый корпус, матовое стекло, порт USB-C, камеры на 48+48+12 Мп (не дотянули телевик) и безумная автономность. Увы, iPhone 17 Pro Max слегка откатился как в плане дизайна, так и по материалам корпуса. Теперь это не строгий брусок с мощной титановой рамой, а дутый алюминиевый гаджет, который тактильно ближе к iPhone XR, чем к iPhone XS. Но тут начинается следующий цикл, развитие которого мы будем наблюдать следующие несколько лет.
Что в итоге
Все три этих смартфона отлично показывают эволюцию самой Apple. iPhone 4S был последним большим наследием эпохи Джобса. iPhone 7 Plus стал началом современной Apple с её ставкой на сервисы, экосистему и массовый премиум. А iPhone 16 Pro Max — уже результат компании Тима Кука, которая научилась делать устройства не только красивыми, но и невероятно зрелыми с точки зрения ежедневного использования.
Причём забавно, что многие до сих пор любят противопоставлять эпоху Джобса и эпоху Кука, хотя без Кука Apple вообще вряд ли смогла бы превратиться в такого технологического монстра. Да, при Джобсе компания была более дерзкой и безумной, поэтому многих продуктов мы бы вообще не увидели. Зато при Куке Apple научилась превращать просто хорошие продукты в идеальные массовые устройства.
И если выбирать три iPhone, которые лучше всего отражают разные эпохи Apple, то лично для меня это именно iPhone 4S, iPhone 7 Plus и iPhone 16 Pro Max. Три совершенно разных смартфона. Три разных периода компании. И три устройства, которые в своё время буквально ощущались как будущее.