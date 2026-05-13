Три лучших iPhone за историю Apple

За прошедшие 19 лет у Apple было огромное количество культовых смартфонов. Кто-то вспоминает iPhone X из-за безрамочного дизайна, кто-то считает лучшим iPhone 5S с Touch ID, а для кого-то идеалом навсегда останется iPhone 13 Pro Max. Но если попытаться выбрать действительно самые важные, самые удачные и самые правильные iPhone за всю историю компании, то список будет состоять всего из трёх моделей: iPhone 4S, iPhone 7 Plus и iPhone 16 Pro Max. Причём каждая заслуженно добилась самого высокого ранга в определённом цикле. И самое интересное, что все эти устройства вышли при Тиме Куке, хотя iPhone 4S ещё буквально создавался при Стиве Джобсе, а к разработке iPhone 7 Plus он тоже был напрямую причастен ещё до своего ухода. Но обо всём по порядку.

Первый цикл

Второй цикл

Третий цикл

Что в итоге

С iPhone 4S вообще связана очень странная история. Многие до сих пор считают его просто слегка улучшенным iPhone 4, но в реальности это был один из важнейших смартфонов в истории Apple. С этим согласятся все, кто застал обычную четвёрку и обновился позже на «эску».Именно iPhone 4S стал тем самым «идеальным классическим айфоном» старой эпохи компании. Стеклянный бутерброд, стальная рамка, невероятное качество сборки, компактность и ощущение почти ювелирного устройства. Даже сейчас, спустя столько лет, iPhone 4S ощущается не как старый смартфон, а как артефакт из другой эпохи, когда Apple делала технику с совершенно иным подходом. Боялись Джобса? И правильно. Отсюда и получался настолько идеальный минимализм под соусом страха.И при этом 4S был не только красивым, но и невероятно важным технологически. Именно здесь появилась Siri, которая тогда казалась чем-то из фантастики. Правда, сейчас мы все поняли, насколько далеко ушли конкуренты, а этот бездушный кусок программного кода даже не способен с первого раза правильно включить песню. Кстати, iCloud тоже впервые появился в iPhone 4S.Ещё в iPhone 4S была одна из лучших мобильных камер своего времени. Целых 8 Мп. Плюс такая себе фронталка для FaceTime и Skype, но основная камера снимала просто шикарно. А ещё это был последний iPhone, презентацию которого Apple готовила вместе со Стивом Джобсом. И это ощущается. В нём буквально чувствуется старая Apple — та самая компания, которая пыталась удивлять не количеством функций, а вниманием к деталям и ощущениями от устройства.Так почему же iPhone 4S — лучший? В своём цикле, состоящем из iPhone, iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, эта модель стала завершающей. Она наглядно показывает путь от концептуального гаджета из алюминия в стеклянное произведение искусства. Дальше смартфоны Apple становились больше, тоньше, умнее.Если iPhone 4S был символом старой Apple со скевоморфизмом и концепцией, что до дальнего угла экрана можно дотянуться пальцем (поэтому они все и были на 3,5 дюйма), то iPhone 7 Plus стал моментом, когда компания окончательно начала превращаться в современного гиганта. Сейчас над этим многие посмеются, но в 2016 году iPhone 7 Plus ощущался просто безумно крутым устройством. Огромный экран на 5,5 дюйма, двойная камера, портретный режим, влагозащита, стереодинамики — на тот момент это был настоящий монстр среди смартфонов.Причём именно iPhone 7 Plus показал финальную стадию эволюции Plus-версий. До него такие девайсы воспринимались просто как тот же iPhone, но побольше. Вспомните iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus. На них даже мелкие глазки камер выглядели каким-то недоразумением. А вот 7 Plus впервые стал ощущаться премиальным устройством внутри линейки. И тогда Apple сама поверила в себя, осознав, что за большими iPhone — будущее компании.Да, именно с iPhone 7 Apple убрала 3,5-мм разъём, и тогда интернет буквально взорвался от ненависти. Но спустя годы стало очевидно, что компания снова оказалась права. Беспроводные наушники стали новым стандартом, AirPods превратились в отдельную индустрию, а сам 7 Plus в итоге оказался одним из самых живучих смартфонов вообще. Огромное количество людей проходили с ним по 5-6 лет вообще без желания обновляться.Отдельно хочу отметить камеры. Сейчас двойной модуль уже никого не удивляет, но в 2016 году телевик в смартфоне ощущался магией. Портретный режим вообще казался чем-то космическим. По всему миру тогда вешали баннеры, снятые на iPhone 7 Plus, музыканты снимали клипы на эту модель, а некоторые режиссёры экспериментировали с фильмами.Почему iPhone 7 Plus стал лучшим в этом цикле, ведь после него вышел практически аналогичный iPhone 8 Plus? Во-первых, «восьмёрки» были из стекла, что сводила к минимуму их выживаемость при падении, а, во-вторых, серия прошла мимо многих из-за одновременного выхода с iPhone X. Ну, а особое место в сердцах фанатов занимает эксклюзивная расцветка Jet Black, которую мы потеряли.iPhone 16 Pro Max для многих — пик современной Apple. И, возможно, вообще лучший смартфон, который компания когда-либо выпускала. Потому что впервые за много лет Apple собрала практически идеальное устройство без каких-то откровенно слабых мест. Огромный дисплей с тончайшими рамками, сумасшедшая автономность, топовые камеры, невероятная производительность и наконец-то ощущение, что Pro Max перестал быть просто большим айфоном для гиков.Вообще, серия Max прошла очень странный путь. Долгое время такие модели покупали в основном либо техноблогеры, либо люди, которым просто хотелось самый дорогой iPhone. Но начиная с 12 Pro Max Apple постепенно довела концепцию до абсолютного максимума. На это ушло 5 лет, но зато 16 Pro Max ощущается не нишевым устройством, а главным iPhone в этом цикле.Особенно сильно здесь ощущается работа Apple над автономностью и камерами. Раньше большие Android-смартфоны постоянно выигрывали у iPhone по батарее, зуму или каким-то фишкам. Сейчас этого ощущения уже почти нет. 16 Pro Max впервые выглядит устройством, где корпорация из Купертино не догоняет рынок, а снова задаёт стандарты для всей индустрии. Да, и Camera Control сюда тоже относится. Почему до этого никто не делал ничего схожего? А после презентации Apple многие китайские бренды начали копировать это решение.iPhone 16 Pro Max завершил цикл эволюции, начатый с iPhone X. В этой модели идеально всё: безрамочный большой экран (который вырос после iPhone 15 Pro Max), титановый корпус, матовое стекло, порт USB-C, камеры на 48+48+12 Мп (не дотянули телевик) и безумная автономность. Увы, iPhone 17 Pro Max слегка откатился как в плане дизайна, так и по материалам корпуса. Теперь это не строгий брусок с мощной титановой рамой, а дутый алюминиевый гаджет, который тактильно ближе к iPhone XR, чем к iPhone XS. Но тут начинается следующий цикл, развитие которого мы будем наблюдать следующие несколько лет.Все три этих смартфона отлично показывают эволюцию самой Apple. iPhone 4S был последним большим наследием эпохи Джобса. iPhone 7 Plus стал началом современной Apple с её ставкой на сервисы, экосистему и массовый премиум. А iPhone 16 Pro Max — уже результат компании Тима Кука, которая научилась делать устройства не только красивыми, но и невероятно зрелыми с точки зрения ежедневного использования.Причём забавно, что многие до сих пор любят противопоставлять эпоху Джобса и эпоху Кука, хотя без Кука Apple вообще вряд ли смогла бы превратиться в такого технологического монстра. Да, при Джобсе компания была более дерзкой и безумной, поэтому многих продуктов мы бы вообще не увидели. Зато при Куке Apple научилась превращать просто хорошие продукты в идеальные массовые устройства.И если выбирать три iPhone, которые лучше всего отражают разные эпохи Apple, то лично для меня это именно iPhone 4S, iPhone 7 Plus и iPhone 16 Pro Max. Три совершенно разных смартфона. Три разных периода компании. И три устройства, которые в своё время буквально ощущались как будущее.