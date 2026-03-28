Три популярных VPN-сервиса удалили из российского App Store

Артем


Загруженные приложения продолжат работать, но для повторной загрузки с российского аккаунта больше не доступны. Об этом пишет «Код Дурова

Под сокращение Apple попали три VPN-сервиса: Streisand, V2Box и v2RayTun. Приложения и обновления для них больше недоступны российским пользователям App Store, но продолжат работать если были установлены ранее. Также пропало Happ — Proxy Utility, при том что Happ — Proxy Utility Plus от того же разработчика пока доступно.

По словам источника, Apple скрыла сервисы по требованию Роскомнадзора, ссылаясь на наличие «незаконного» в России контента. 

Стоит отметить, что VPN-сервисы не запрещены в России. Кроме того, удаленные приложения предназначены для маршрутизации и проксирования трафика и не являются средством обхода блокировок напрямую.
Источник:
Код Дурова
Комментарии

Space400
Если они не запрещенны почему тогда их удаляют?
Сегодня в 11:56
kardigan
Потому что по таму
Сегодня в 13:17
Mers
Фух, хорошо, что v2RayTun успел скачать)
Сегодня в 13:12
YABLOKOFON
Владельцы айфонов знают что все приложения доступны в других регионах эппстор
Сегодня в 13:53
BINSER
Как же они боятся информации…
Сегодня в 16:57
