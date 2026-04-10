Три портала в прошлое: эти сайты вернут вас в 90-е и начало нулевых

Александр

Фото freepik

Девяностые и нулевые были уютные, шумные и полны открытий. Для тех, кто скучает по старым играм, интерфейсу Windows 98, звукам dial-up-соединения и хочет снова посмотреть любимые телепередачи прошлого, существует несколько специализированных сайтов. Проекты вроде эмуляторов старых ОС и игр или агрегаторов ТВ позволяют заново пережить то время прямо в браузере.

My Retro TV — старые ТВ-передачи



Если вы тоскуете по старому телевидению с его квадратными экранами и аналоговой эстетикой, My Retro TV станет настоящей находкой. Этот сайт специализируется на коллекционировании записей старых телепередач, музыкальных клипов и рекламы. В отличие от современных стриминговых сервисов, здесь царит атмосфера случайного переключения контента, где наткнуться на забытый хит или старый выпуск новостей можно совершенно неожиданно.

Ценность этого ресурса заключается в сохранении поп-культурного наследия. Сайт бережно собирает видеоартефакты ушедших эпох. Это не просто архив, это дань уважения той эпохе, когда телевизор был главным центром развлечений в каждом доме.

Emupedia — старые программы и игры для Windows



Говоря о ностальгии по компьютерам 90-х, нельзя обойти стороной Emupedia (или EmuOS) — проект, который стирает грань между прошлым и настоящим. Зайдя на сайт, вы увидите не привычную веб-страницу, а настоящий рабочий стол старой операционной системы — будь то Windows 95, 98 или даже более архаичные оболочки. Это не просто картинка: эмуляция полноценно работает прямо в браузере, имитируя запуск системы и классический интерфейс.

Внутри виртуальной машины вас ждет сокровищница софта и игр. Здесь можно запустить DOOM, Quake 3 Arena (где даже потребуется ввести тот самый CD-key), Dune 2, или «Сапёра». Помимо игр, на рабочем столе можно найти проигрыватель Winamp и старые версии графических редакторов. Emupedia — это идеально воссозданная атмосфера компьютерного клуба начала нулевых, где даже чужие компьютеры становились такими родными.

Old-Games.ru — ностальгический архив игр



Продолжая тематику ностальгии по компьютерным клубам и старым играм для ПК, стоит упомянуть Old-Games.ru. Основанный ещё в далёком 2001 году, этот проект стал крупнейшим архивом старых игр в России. Здесь собрано более 13 тысяч игр — от легендарных квестов и стратегий до редких ретро-проектов, которые сложно найти где-либо ещё. Главная фишка сайта в том, что он на русском: каждая игра сопровождается подробным обзором, скриншотами и, что особенно ценно, техническими решениями для запуска на современных системах.

Это не просто склад файлов, а живое сообщество. На форуме до сих пор кипит жизнь: энтузиасты пишут русификаторы, исправляют баги в старом софте и помогают новичкам запустить игры из далёкого прошлого на современных компьютерах. Здесь царит дух того самого интернета, когда всё делалось для души, а не ради лайков.
3
Cсылки по теме:
ФАС разрешила рекламу в Telegram и YouTube, но не навсегда. Обратный отсчет начался
Apple попалась как дешёвка на воровстве. Компанию обвиняют в краже контента для обучения ИИ
Это приложение позволяет смотреть YouTube совершенно по-новому. И главное — бесплатно

За такие переводы в 2026 году банк заблокирует ваши деньги
В iOS 26.4 появится функция, которую ждали все
На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!

