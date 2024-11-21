Три причины, которые вернули меня на Wildberries, и еще четыре, почему OZON всё равно лучше

После окончания пандемии 2022-23 годов по всей России набрали обороты всевозможные сервисы доставки еды и продуктов, а также маркетплейсы. Последние доступны не только жителям «миллионников», но даже небольших городков и посёлков; сети пунктов выдачи распространяются ежедневно и продолжают открываться даже в очень отдаленных населенных пунктах. И это здорово.
Почему я ушел с WBС 2022 года весь российский рынок поделили между собой преимущественно два маркетплейса — Wildberires и OZON. В какой-то момент WB стал безоговорочным лидером благодаря своей мощной сети ПВЗ и начал позволять себе лишнего: брать деньги за возврат даже бракованных товаров, снимать оплату с удаленных из профиля банковских карт, откровенно динамить пользователей в плане поддержки и так далее.
Посмотрев на всё это, я полностью исключил Wildberries из своей жизни и стал заказывать исключительно на OZON. Несмотря на меньшее количество пунктов и более длинные сроки доставки покупать там было гораздо спокойнее. Похоже, в последний год OZON разглючился и подтянулся по сети ПВЗ, поэтому WB начал ослаблять хватку.
Почему я вернулся на WB
Заметил несколько послаблений, удобных и выгодных для себя. Всего их три:
- Бесплатный отказ. Думаю, это было главное условие, которое в свое время отвадило меня от сиреневого маркетплейса: вне зависимости от того, что именно и в какой кондиции тебе приехало — забирай или плати. Такой рандом меня категорически не устраивал и даже возмущал; в конце концов, это нарушение моих прав и законодательства РФ. Осенью это условие тихо отменили. Прямо сейчас на всех товарах, которые мне нужны, стоит пометка «Бесплатный отказ», поэтому я снова начал заказывать на WB.
- Бесплатный возврат. Чаще всего товары, купленные на WB, теперь можно без проблем и дополнительной платы вернуть обратно в течение 14 дней. Это буква закона, и наконец-то конгломерат Ким (экс-Бакальчук) начал его исполнять. Теперь можно не опасаться, что купишь кота в мешке, и спокойно проверять товар дома на совместимость, а также соответствие описанию и своим ожиданиям.
- Сроки доставки. Некоторые товары всё еще приезжают на WB быстрее, чем на OZON. Такое бывает не очень часто, и аналогичный товар у того же продавца имеет примерно идентичные сроки доставки на обоих маркетплейсах; однако благодаря более широкому ассортименту на WB я иногда могу получить похожий товар от другого продавца побыстрее. Такое бывает с аксессуарами для электроники, например, чехол / стекло для смартфона.
Однако от идеала Wildberries всё еще очень далек, поэтому OZON я отнюдь не забросил.
Почему OZON для меня всё еще лучшийНазову четыре причины, почему я до сих пор не только не отказался от OZON, но и считаю его лучшим маркетплейсом в РФ. Уверен, с этими пунктами вы тоже согласитесь.
- Покупка продуктов и электроники. Да, WB разрешил бесплатный отказ и возврат товаров, но далеко не всех. Например, при заказе продуктов вы должны оплатить их в момент заказа и не сможете отказаться от покупки в ПВЗ ни при каких условиях. Даже если полкоробки ваших эклеров схомячил работник склада WB или пакет зернового кофе в пути разорвался и потерял часть своего содержимого — забирай молча и уходи. В отдельных случаях работники WB пытаются что-то оформить, но чаще всего деньги просто выброшены на ветер. То же самое с электроникой, например, SSD-накопитель невозможно вернуть и даже отказаться. В OZON всё совершенно не так: вернуть можно абсолютно любой товар, и я этим периодически пользуюсь. Сроки возврата, к слову, разные — порой дается даже 30-60 дней.
- Отмена заказа. Думаю, администрация WB развязала своим программистам только одну руку, а вторая осталась примотана скотчем к батарее; поэтому бесплатный возврат появился, а отмена заказа — нет. Отменить совершенный заказ можно лишь в первые минуты, а потом придется дожидаться доставки и шлёпать в ПВЗ, чтобы лично от него отказаться. OZON же позволяет отменить абсолютно любой заказ, независимо от его статуса или состояния. Это максимально комфортные условия для шопинга, особенно в распродажу, когда ценник на следующий день после заказа может упасть в полтора раза, и товар хочется перезаказать ради экономии. Я просто в восторге от возможности полностью контролировать свои покупки и посылаю «озону» лучики добра и благодарности.
- Баллы. Сюда относятся баллы за отзывы и бонусы продавцов. Это огромнейшая и очень выгодная фишка OZON, которую начал копировать, но еще не смог повторить WB. Сэкономить порой можно до 90% стоимости товара: так бывает, когда бренд только начинает запускать продажи и хочет прокачать репутацию. Тогда за отзыв о товаре стоимостью условно 400 рублей можно получить 300-400 баллов «озона». Фактически, вы получаете товар бесплатно, ведь 1 балл = 1 рублю на маркетплейсе; бывало, что я получал даже больше уплаченного (скрин ниже). А еще некоторые магазины иногда дают свои бонусы на 3-7 дней, и можно очень выгодно затариться; например, я получил 1000 бонусов от продавца кофе, и мы фактически купили 4 кг зёрен по цене 3 кг. А на 11.11 я взял 1000 бонусов от ювелирного магазина и купил несколько серебряных украшений буквально по цене металла.
- Смена номера телефона. Это фактор не первой необходимости и пригодится немногим пользователям, но мне недавно был очень нужен. Я уже рассказывал отдельно, не буду повторять детали; суть одна — на Wildberries нельзя сменить номер телефона, привязанный к аккаунту. Никак, ни при каких условиях. Только новый аккаунт. Если на предыдущем у вас был подтвержденный кошелек — готовьтесь страдать. У OZON всё просто и быстро, как и должно быть в 2024 году: номер телефона меняется в профиле и автоматически обновляется в банковской базе в течение суток. Спасибо, OZON, за мои сэкономленные нервные клеточки.
Скажу честно — претензий к WB у меня гораздо больше, чем четыре штуки, но основные я описал выше. Прямо сейчас мои покупки разделяются примерно 30/70% в пользу OZON. Однако ничего личного я к Wildberries не имею, и позитивные изменения в его правилах привлекают меня и мою семью понемногу покупать там товары, в случае которых я не рискую выбросить деньги на ветер.