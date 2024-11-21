Три причины, которые вернули меня на Wildberries, и еще четыре, почему OZON всё равно лучше





После окончания пандемии 2022-23 годов по всей России набрали обороты всевозможные сервисы доставки еды и продуктов, а также маркетплейсы. Последние доступны не только жителям «миллионников», но даже небольших городков и посёлков; сети пунктов выдачи распространяются ежедневно и продолжают открываться даже в очень отдаленных населенных пунктах. И это здорово.

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