Три скрытых суперполезных функции «Заметок» в iPhone, iPad и Mac, о которых вы не знали





Штатные «Заметки» на iOS и macOS на первый взгляд кажутся очень простыми и даже топорными, особенно если вы привыкли работать с текстом на компьютере с Windows в специальных приложениях. Однако на самом деле утилита крайне богата на разные скрытые фишки и возможности, которые фактически делают её не хуже Microsoft Word или Google Docs.

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