Три скрытых суперполезных функции «Заметок» в iPhone, iPad и Mac, о которых вы не знали

Олег

Заметки

Штатные «Заметки» на iOS и macOS на первый взгляд кажутся очень простыми и даже топорными, особенно если вы привыкли работать с текстом на компьютере с Windows в специальных приложениях. Однако на самом деле утилита крайне богата на разные скрытые фишки и возможности, которые фактически делают её не хуже Microsoft Word или Google Docs.

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Я уже рассказывал о скрытых функциях «Просмотра» и QuickTime Player для Mac, а в этом тексте раскрою несколько неочевидных возможностей нативных «Заметок» на Mac, iPhone и iPad. Приложение в равной степени полезно на всех этих платформах.

1. Совместная работа

Многие привыкли пользоваться Google Docs, когда требуется отредактировать документ совместными усилиями, в том числе удаленно. Однако штатные «Заметки» ничуть не хуже и тоже предоставляют совместный доступ к заметке с богатыми возможностями, оставаясь более гибким и легким инструментом. Совместный список покупок, план отпуска или рабочий черновик — всё это здесь делается с легкостью. 

Чтобы пригласить другого человека к работе с вашей заметкой, создайте новую заметку. Далее нажмите значок «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх), тапните на выпадающее меню «Отправить копию» и выберите вариант «Совместная работа».

Заметки

Чуть ниже нажмите «Редактировать могут…» и настройте права доступа к будущей общей заметке. Здесь можно выставить, будет ли доступно редактирование (или только просмотр) другим пользователям, а также смогут ли они приглашать к заметке других желающих.

Заметки

Когда кто-то будет вносить правки в заметку, участникам будут приходить push-уведомления. Войдя в приложение, можно открыть древо изменений и увидеть, кто, во сколько и что именно редактировал в заметке. Каждому участнику присваивается свой цвет, и его правки будут подсвечены в тексте именно этим цветом. Права участников в любой момент можно ограничить до чтения, либо вовсе закрыть для них доступ — заметка снова станет персональной.

Принимать участие в редактировании могут не только пользователи техники Apple; единственное условие — наличие действующего Аккаунта Apple.

2. Таблицы

Заметки

Мало кто знает, но в «Заметках» можно создавать и редактировать таблицы. Разумеется, это далеко не Excel, но для базового домашнего использования вполне хватит. Табличка формируется простая, как «морской бой» — одинаковые строки и столбцы. Внутри них работает форматирование и центрирование текста, гиперссылки и все остальные функции приложения.

Чтобы добавить табличку, создайте новую заметку (или откройте имеющуюся), отступите пару строк и нажмите на кнопку «Таблица» — она есть как на Mac, так и на мобильных устройствах. По умолчанию появится таблица 2х2.

Заметки

Количество столбиков и строк можно увеличить: нажмите на «три точки» над нужной ячейкой и выберите «Добавить». Так можно делать сколько угодно раз. Как строки, так и столбы можно двигать между собой простым перетаскиванием. Удаление происходит аналогичным образом, а чтобы очистить содержимое столбика или строки, подсветите её щелчком ЛКМ и нажмите Delete.

Таблицы в «Заметках» простые, они не умеют считать и не поддерживают скрипты. Однако для визуализации или структурирования информации они крайне полезны — особенно если нужно заполнять их совместно, как в пункте первом.

3. Конвертация в PDF

Эта функция доступна нативно — любую вашу заметку можно конвертировать в PDF-файл и далее использовать как обычный офисный документ. Делается это как в macOS, так и в iOS/iPadOS, но алгоритмы разные. Сейчас расскажу по каждой ОС отдельно.

Быстрый способ:
  • Чтобы превратить заметку в PDF на Mac, откройте (или создайте) её. Потом нажмите «Файл» → «Экспортировать как PDF». Выберите место для сохранения.
  • Чтобы превратить заметку в PDF на iPhone или iPad, откройте (или создайте) её. Далее нажмите кнопку «Поделиться», а потом «Напечатать». Здесь вам снова нужна кнопка «Поделиться». На этом этапе выберите, куда сохранить или отправить получившийся PDF-файл.
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С настройкой:
  • На macOS откройте заметку или создайте её. Далее нажмите «Файл» → «Напечатать». В диалоговом окне настройте параметры будущего PDF: расположение текста на странице, её ориентация и соотношение сторон, рамки, размер шрифта и так далее. Когда результат вас устройт, нажмите внизу кнопку PDF, а потом «Сохранить как PDF».
Заметки
  • На iOS, iPadOS откройте заметку или создайте её. Далее нажмите кнопку «Поделиться», а потом «Напечатать». В этом окне настройте параметры будущего PDF по тем же параметрам. Когда результат вас устроит, нажмите «Поделиться» и выберите, куда сохранить или отправить получившийся PDF-документ.
Заметки

Удобно, что при конвертации заметки в PDF приложение полностью сохраняет всё содержимое в неизменном виде. Форматированный текст с заголовками, вставленные изображения, таблицы, гиперссылки — всё это будет в конечном документе неизменно.

Бонус: размер текста

Короткий лайфхак. Некоторые думают, что в штатных «Заметках» на macOS не меняется размер текста, поскольку такого пункта нет в меню быстрого форматирования. Однако это не так. Чтобы увеличить или уменьшить буквы перед набором текста, просто используйте сочетание cmd «плюс» или cmd «минус». Чтобы увеличить или уменьшить уже набранный текст, сначала выделите его, а потом используйте хоткей. Для сброса размера букв на стандартное значение используйте сочетание cmd «ноль».


А вы пользуетесь штатными заметками на устройствах Apple? Знали о таких нюансах и фишках приложения? 

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Комментарии

Ckor_30
+713
Ckor_30
Да пользуюсь очень удобно .
Сегодня в 16:48
#
+47
AID_001013.2260eea4681a45a791777e88f2942102.1902
Всем пользуюсь. На пэде с пенсилом еще и от руки циферки считаю, как в строчку, так и столбиком — весьма удобная вещь
Сегодня в 17:36
#
Aspard
+627
Aspard
Возможно не знали, возможно, чтоб вам пусто было, графоманы хреновы.
час назад в 19:03
#
tellurian
+2148
tellurian
Хороший и простой инструмент. Для разных задач хватает.
22 минуты назад
#

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