Три способа перестать получать от человека сообщения в WhatsApp, не блокируя его

Олег

WhatsApp


Ранее мы рассказывали, как определить, заблокировал ли вас собеседник в WhatsApp, Telegram или Viber. Несмотря на то, что мессенджеры не сообщают об этом прискорбном факте прямо, по косвенным признакам человеку несложно догадаться, что он в бане. Далее — разборки, неудобные вопросы; каждый хотел бы этого избежать.

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К счастью, WhatsApp позволяет скрыть человека из вашего онлайн-пространства даже без его блокировки. Есть несколько способов:
  • Заглушить чат. Просто выключите звук на чате с неприятным вам человеком, и больше не будете получать push о его сообщениях. Чтобы это сделать, удерживайте палец на чате и нажмите на кнопку «Без звука».
  • Закинуть в архив. Вы можете переместить чат в архив, чтобы он не попадался на глаза и не трепал нервы. Удерживайте палец на чате и выберите «Архивировать». А чтобы диалог не «выпрыгивал» в общий список при поступлении новых сообщений, включите в «Настройках» пункт «Хранить чаты в архиве».
WA
  • Обеззвучить и запаролить. Третий способ убрать с глаз сообщения неприятного человека — выключить звук чата и включить защиту паролем или биометрией. В таком случае чат попадает в отдельную папку и не будет мозолить глаза. Выключите звук для чата, после чего откройте его, нажмите на имя собеседника и выберите «Блокировка чата».

При использовании этих методов вам не придется блокировать отправителя и потом объясняться с ним за это. Однако учтите: даже в этом случае ваш длительный игнор всё же сложно будет не заметить. 

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