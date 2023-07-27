Три способа перестать получать от человека сообщения в WhatsApp, не блокируя его

Заглушить чат. Просто выключите звук на чате с неприятным вам человеком, и больше не будете получать push о его сообщениях. Чтобы это сделать, удерживайте палец на чате и нажмите на кнопку «Без звука».

Просто выключите звук на чате с неприятным вам человеком, и больше не будете получать push о его сообщениях. Чтобы это сделать, удерживайте палец на чате и нажмите на кнопку «Без звука». Закинуть в архив. Вы можете переместить чат в архив, чтобы он не попадался на глаза и не трепал нервы. Удерживайте палец на чате и выберите «Архивировать». А чтобы диалог не «выпрыгивал» в общий список при поступлении новых сообщений, включите в «Настройках» пункт «Хранить чаты в архиве».

Обеззвучить и запаролить. Третий способ убрать с глаз сообщения неприятного человека — выключить звук чата и включить защиту паролем или биометрией. В таком случае чат попадает в отдельную папку и не будет мозолить глаза. Выключите звук для чата, после чего откройте его, нажмите на имя собеседника и выберите «Блокировка чата».

К счастью, WhatsApp позволяет скрыть человека из вашего онлайн-пространства даже без его блокировки. Есть несколько способов:При использовании этих методов вам не придется блокировать отправителя и потом объясняться с ним за это. Однако учтите: даже в этом случае ваш длительный игнор всё же сложно будет не заметить.