TrollStore — свобода от App Store: что это такое, как установить, какие фишки даёт пользователям iPhone и iPad

Продолжаем цикл гайдов на тему взлома iOS и расширения её возможностей. Мы уже рассказали об AltStore и Sideloadly в соответствующих текстах, а сегодня поговорим о TrollStore — утилите, принцип работы которой в корне отличается. При этом для неё всё так же не требуется джейлбрейк.
Содержание:
- Что такое TrollStore
- Кому может понадобиться TrollStore
- Что интересного можно установить через TrollStore
- Ограничения для установки TrollStore
- Минусы и риски TrollStore
- Выводы.
Что такое TrollStoreУтилита с открытым исходным кодом для iOS и iPadOS, предназначенная для установки приложений, которых нет и никогда не будет в Apple App Store. С его помощью можно использовать взломы, модификации, игры с расширенными возможностями или разблокированными бонусами, утилиты с разными дополнительными настройками.
Ключевое отличие от AltStore и Sideloadly — IPA-файлы устанавливаются без назойливого еженедельного переподписания, поскольку он не имитирует подпись разработчика, а просто обходит всю систему проверки. Проект запустился осенью 2022 года благодаря известному iOS-разработчику Ларсу Фрёдеру (Lars Fröder, также известному под ником Opa334).
Основная задача утилиты — полный обход системы проверки цифровых подписей в iOS. Инструмент эксплуатирует уязвимость CoreTrust bug, которую нашел эксперт по кибербезопасности Линус Хенце (Linus Henze). Благодаря ей приложения, установленные через TrollStore, получают статус перманентно подписанных или системных и работают без каких-либо ограничений, точно так же, как если бы были загружены из App Store.
Что касается безопасности, исходный код TrollStore полностью открыт на GitHub и детально проверен мировым сообществом iOS-исследователей. Сам по себе инструмент абсолютно безопасен и не содержит вредоносного кода. Однако риски всё же есть, и о них мы поговорим в конце.
Кому может понадобиться TrollStore
Пригодится для продвинутых пользователей и энтузиастов, которым хочется раздвинуть базовые рамки iOS. Также утилита может быть полезна людям из регионов с ограничениями, чьи привычные банковские клиенты, стриминги или рабочие сервисы были удалены из App Store — то есть, россиянам.
А ещё инструмент привлекает:
- любителей взломанных игр с встроенными модами и разблокированным контентом;
- фанатов модифицированных клиентов соцсетей, желающих получить Telegram с расширенными функциями или YouTube без рекламы;
- гиков, запускающих эмуляторы игровых консолей, системные утилиты и файловые менеджеры с расширенными правами доступа.
Что интересного можно установить через TrollStore
Благодаря отсутствию ограничений по сертификатам, через TrollStore можно развернуть мощный сторонний софт:
- uYouPlus / YouTube Premium Mods — модифицированная версия YouTube без рекламы, с фоновым воспроизведением, скачиванием видео и режимом «Картинка в картинке».
- Filza File Manager — полноценный файловый менеджер с доступом к файловой системе iOS, редактированием PLIST-файлов и архивов.
- PPSSPP / Delta / Folium — эмуляторы классических консолей (PSP, Nintendo 3DS, Game Boy и др.), использующие преимущества технологии JIT-компиляции.
- NiceGram / BGParty / Telegram Mods — альтернативные клиенты Telegram с функциями скрытия прочитанных сообщений, обхода блокировок сети и записи звонков.
- LocSim / TrollSpeed — утилиты для подмены GPS-локации на системном уровне и отображения скорости интернета прямо в статус-баре.
Ограничения для установки TrollStore
Фото: Unsplash
К сожалению, TrollStore недоступен на самых новых iPhone. Его работа строго привязана к версиям ОС, в которых присутствует уязвимость CoreTrust:
- TrollStore 1 и 2: полная поддержка систем от iOS 14.0 до iOS 15.4.1, а также выборочных версий iOS 15.5 – 15.7.1.
- TrollStore 2: расширенная поддержка iOS 16.0 – 16.6.1 и iOS 17.0.
Начиная с iOS 17.0.1 и новее (включая iOS 18), компания Apple полностью закрыла эту уязвимость. На эти версии установить TrollStore невозможно, и никаких рабочих способов обхода на данный момент не существует. Чтобы воспользоваться TrollStore, можно приобрести с рук iPhone или iPad с поддерживаемой версией ОС, например:
- iPhone 6s / 6s Plus
- iPhone 7 и 7 Plus
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X
- iPhone SE (2016)
- iPod touch 7
- iPad Air 2
- iPad mini 4
- iPad (5/6, 2017-2018)
- iPad Pro 9,7
- iPad Pro 10,5
- iPad Pro 12,9 (1/2 gen)
...либо более старые модели.
Минусы и риски TrollStore
Фото: Unsplash
При всех плюсах утилита имеет свою специфику:
- Привязка к старой версии iOS. Вы не сможете обновить операционную систему вашего iPhone, если хотите сохранить работоспособность TrollStore.
- Отсутствие единого каталога. У утилиты нет удобного магазина приложений с отзывами и рейтингом — IPA-файлы придётся искать и скачивать вручную из сторонних источников и Telegram-каналов.
- Нюансы с пуш. Некоторым приложениям, установленным через TrollStore, требуется дополнительная настройка для корректного прихода уведомлений.
Если говорить о рисках, то основная опасность при работе с TrollStore заключается в угрозе заражения вредоносным ПО. Так как утилита даёт приложениям повышенные привилегии в системе, скачивание сомнительных IPA-файлов из неизвестных источников может привести к утечке личных данных, паролей или банковских реквизитов. Защита и проверка от Apple тут не работает, всё на свой страх и риск.
Второй важный фактор — компромисс между функциями софта и защитой системы. Оставаясь на устаревших версиях iOS ради утилиты, вы лишаетесь свежих патчей безопасности от Apple и новых системных фишек. Кроме того, при использовании модифицированных клиентов онлайн-игр или соцсетей всегда сохраняется риск блокировки аккаунта со стороны администрации сервиса.
ВыводыTrollStore — это лучший инструмент для обхода ограничений iOS со времён расцвета джейлбрейка. В отличие от AltStore и Sideloadly, он предоставляет абсолютную свободу в установке любого софта, возвращает удалённые приложения и навсегда избавляет от проблемы «слёта» подписей каждые 7 дней.
Однако ограничение в доступных версиях iOS, конечно, огорчает. Как вариант, чтобы воспользоваться фишками TrollStore, можно задуматься о старой модели iPhone или iPad. Ну и, разумеется, не забывайте о строгой цифровой гигиене при поиске и установке сторонних IPA-файлов.