⚡️ ЦБ РФ внезапно понизил ключевую ставку

Центробанк России принял решение в четвертый раз за год понизить значение ключевой ставки. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, на этот раз понижение составило всего 0,5 процентных пункта, так решил Совет директоров Банка России. Теперь, с 24 октября 2025 года, ключевая ставка составляет 16,5% годовых. Многие аналитики ожидали проседания КС на 1 пункт, как раньше. Помимо снижения ставки, ЦБ также ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ РФ работает с коммерческими банками. За снижением КС обычно следует уменьшение процентов по вкладам и накопительным счетам клиентов банков, а также — несколько медленнее — могут снизиться и ставки по кредитам для бизнеса и частных лиц. 

Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Центробанк РФ обнародовал новые условия выдачи банковских карт. Они уже действуют
Ключевая ставка ЦБ опять снижена. Как это скажется на гражданах и экономике страны?
«Нужна передышка»: Центробанк раскрыл все карты об истинном состоянии экономики РФ и рассказал, чего ждать дальше

kardigan
kardigan
Сейчас банкам можно крутить наши деньги ещё более выгодно, внаглую показывая кукиш вкладчику.
Сегодня в 16:17
Tigrolik
Tigrolik
А кредиты под 60%
Сегодня в 18:10
просто дед
«Внезапно» , экономика в ж , налоги повышаются, мсб душат со всех сторон, у крупного бизнеса денег на развитие нет. Вот уж действительно внезапно
Сегодня в 18:15
tellurian
tellurian
Толку от этого снижения никакого. Ни холодно, ни жарко.
Если снижать, так от 11-12%. Инфляция и так высокая. Так тут хоть бизнесу будет легче и потребление товаров/ услуг вырастет. А так сплошное падение и дальше хуже будет.
Сегодня в 18:42
