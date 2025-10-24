⚡️ ЦБ РФ внезапно понизил ключевую ставку



Центробанк России принял решение в четвертый раз за год понизить значение ключевой ставки. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, на этот раз понижение составило всего 0,5 процентных пункта, так решил Совет директоров Банка России. Теперь, с 24 октября 2025 года, ключевая ставка составляет 16,5% годовых. Многие аналитики ожидали проседания КС на 1 пункт, как раньше. Помимо снижения ставки, ЦБ также ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ РФ работает с коммерческими банками. За снижением КС обычно следует уменьшение процентов по вкладам и накопительным счетам клиентов банков, а также — несколько медленнее — могут снизиться и ставки по кредитам для бизнеса и частных лиц.