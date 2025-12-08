ЦБ РФ введет обязательную привязку ИНН к банковским счетам россиян



Банк России намерен обязать кредитные организации привязывать налоговые реквизиты к счетам их клиентов. Об этом пишет РБК. Банк России намерен обязать кредитные организации привязывать налоговые реквизиты к счетам их клиентов. Об этом пишет РБК.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — Центробанк РФ.



Всё это требуется для работы системы «Антидроп», которая должна запуститься в середине 2027 года. Система будет отслеживать дропперов — физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций (вывод украденных мошенниками денег, обналичивание или теневой бизнес). Подключение банков к платформе «Антидроп» будет обязательным.

Согласно источнику, новое требование озвучила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. Она пояснила, что индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) в перспективе будет в обязательном порядке привязываться к банковскому счету каждого россиянина-физлица. Причем коснется это не только вновь открытых счетов, но и уже действующих.