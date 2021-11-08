В США девятилетняя девочка спасла свою семью — она разблокировала iPhone своего отца и вызвала спасателей. Об этом рассказал зарубежный ресурс Phone Arena.
Согласно источнику, случай произошел в городе Броктон, штат Массачусетс, США. Девятилетняя девочка по имени Джейлин Барбоза проснулась оттого, что услышала голос отца. Он звал на помощь — только что его жена, мама девочки, потеряла сознание. Она прибежала на крик, но обнаружила отца в том же состоянии — он оказался без сознания почти сразу же, как закричал. Как выяснилось позже, причиной этого стало отравление угарным газом.
Девочка хотела вызвать спасательную службу с iPhone своего отца, однако он оказался заблокирован системой Face ID. Пароля от смартфона она не знала. Тогда она поднесла устройство к лицу отца, находящегося в бессознательном состоянии, и iPhone разблокировался. После этого Джейлин вызвала спасателей.
Когда служба экстренной помощи прибыла на место, то её сотрудники зафиксировали огромную концентрацию угарного газа в воздухе из-за работающего электробензогенератора. Дом семьи Барбоза стал настоящей газовой камерой, так как уровень оказался потенциально смертельным.
Вся семья Джейлин из пяти человек, включая её семилетнюю сестру, была спасена — родители и дети проснулись уже в больнице. Никто из них серьезно не пострадал. Мама девочки впоследствии подчеркнула, что, если бы не сообразительность ее дочки, все они уже были бы мертвы.
Эксперты отмечают еще один нюанс во всей этой ситуации — он связан с работой Face ID в iPhone. Дело в том, что обычно «яблочный» смартфон невозможно разблокировать, показав ему лицо спящего или умершего владельца — iPhone обязательно будет «ждать», пока он посмотрит прямо в камеру. Однако, по счастливой случайности, в смартфоне отца семейства Барбоза функция «Требовать внимания для разблокировки Face ID» была отключена. Именно поэтому Джейлин смогла вызвать спасателей с этого смартфона. Если бы Face ID в нём был настроен максимально безопасным образом, семья была бы обречена.
Отметим, что Apple предусмотрела возможность вызвать службу спасения даже без разблокировки iPhone, однако, судя по всему, Джейлин Барбоза не знала об этой функции.
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Источник:
Надпись "SOS" прямо на экране блокировки — надо ж было так запутать для 9-летней девочки реализацию "элементарной функции"...
Почему костер не догадались развести в доме?
🤷♂️
Вы пишите вообще-то о ребенке 9 лет, который при виде такой ситуации мог растеряться в любой стране мира. При чем здесь Америка?
В 911 можно позвонить с телефона без симки. Это прописано со времен появления сотовой связи.
С блокированного телефона соотв тоже.
Но тут же про эпол, надо срочно в номер!