Bitcoin Криптовалюта

Целый город появится и будет жить за счёт криптовалюты

Александр


Президент Сальвадора Найиб Букеле планирует построить новый город на склоне вулкана Кончагуа на юге страны. Постройка будет финансироваться целиком за счёт выпуска облигаций на 10 миллиардов долларов, купить которые можно будет за криптовалюту.

Найиб Букеле показал в твиттере схему постройки города. Он уточнил, что в реальности здания и ландшафт будут не золотыми (такой цвет выбран только для визуализации). В городе будет много зелёных насаждений, а в целом он будет максимально технологичным. В центре планируется организовать площадь с логотипом Bitcoin посередине.
Город будет получать энергию из геотермальных источников вулкана. Она также будет использоваться для добычи криптовалюты, которую пустят на развитие городской инфраструктуры.
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Комментарии

+4295
Carter_Mayers
Звучит как фантастика и что-то невероятное, поглядим что в итоге построят
13 мая 2022 в 22:24
#
Seagull
–878
Seagull Carter_Mayers
Никто ничего никогда не построит
14 мая 2022 в 02:33
#
+65
Куцов
Ниче что это новость прошлогодняя? Вы там совсем кукукнулись?
13 мая 2022 в 22:43
#
Mers
+3929
Mers
🤦🏻‍♂️
13 мая 2022 в 23:08
#
+87
Snowden
И в один прекрасный день проснётся вулкан и всех накроют
14 мая 2022 в 08:58
#
kardigan
+2472
kardigan
Не знаю.. но Александра я прощю за все. Может быть по таму что по моему мнению он лучше, чем Воронин?!
14 мая 2022 в 10:13
#
Dmitriy
+246
Dmitriy
Очередных сектантов пытаются напоследок завлечь.
14 мая 2022 в 12:01
#
+428
franzisonfire
А у вулкана это они круто придумали)
14 мая 2022 в 14:11
#
+130
manolete
Последний день Помпеи
14 мая 2022 в 16:55
#
+526
hate_u manolete
Не. Произведение будет называться «Последний день Крипто Сити (или Майнополиса).
14 мая 2022 в 18:51
#
Lord
+455
Lord
После имени президента и названия вулкана, появились сомнения.
16 мая 2022 в 08:44
#