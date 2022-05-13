Целый город появится и будет жить за счёт криптовалюты

Президент Сальвадора Найиб Букеле планирует построить новый город на склоне вулкана Кончагуа на юге страны. Постройка будет финансироваться целиком за счёт выпуска облигаций на 10 миллиардов долларов, купить которые можно будет за криптовалюту.
Найиб Букеле показал в твиттере схему постройки города. Он уточнил, что в реальности здания и ландшафт будут не золотыми (такой цвет выбран только для визуализации). В городе будет много зелёных насаждений, а в целом он будет максимально технологичным. В центре планируется организовать площадь с логотипом Bitcoin посередине.