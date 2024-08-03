Ценник на новые CMF Buds Pro 2 обвалился почти вдвое на AliExpress. Надо брать, пока не закончились

Олег

CMF


Продолжаем делиться с вами полезными и практичными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали идеальную замену Apple Pencil за три копейки, а также недорогую и надежную электрическую зубную щетку. А сегодня обнаружили, что совсем свежую новинку — наушники CMF Buds 3 Pro от Nothing — отдают дешевле трех тысяч рублей.

Напомним неполный перечень всех преимуществ модели:
  • Уникальный, ни на что не похожий дизайн
  • Активное шумоподавление
  • Регулятор громкости аудио на кейсе
  • Bluetooth 5.3
  • Настройка в мобильном приложении
  • Датчик надевания с автопаузой
  • Поддержка Google Fast Pair.

Доступны наушники прямо сейчас вот по этой ссылке на AliExpress, остались лишь в одном белом цвете. С учетом характеристик едва ли можно по сопоставимым деньгам взять что-то лучше прямо сейчас. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

Dmitriy
+1066
Dmitriy
Идея их прикольная, но что то настораживает. Не верю в хороший звук, шумодаы, кейс с управлением и пр за 3 т р
Вчера в 21:41
#
Юра из МУРа
+251
Юра из МУРа
Поднадоели вы с этой дешёвкой, подороже и получше предложить религия не позволяет?
Вчера в 23:55
#
kardigan
+3693
kardigan Юра из МУРа
Юрец, наушники CMF Buds 3 Pro от Nothing за пятнашку не желаете купить?!😀могу заслать. Будет подороже!
Сегодня в 07:13
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+282
Voreland
Ну прям аттракцион невиданной щедрости 😀😁
Сегодня в 07:46
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+1
Лучший
Вот рассказать про новые уши, предложить что-то действительно стоящее — никак. Китай за 3 рубля — пожалуйста.
Сегодня в 12:31
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