Ценник на новые CMF Buds Pro 2 обвалился почти вдвое на AliExpress. Надо брать, пока не закончились

Продолжаем делиться с вами полезными и практичными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали идеальную замену Apple Pencil за три копейки, а также недорогую и надежную электрическую зубную щетку. А сегодня обнаружили, что совсем свежую новинку — наушники CMF Buds 3 Pro от Nothing — отдают дешевле трех тысяч рублей.
Напомним неполный перечень всех преимуществ модели:
- Уникальный, ни на что не похожий дизайн
- Активное шумоподавление
- Регулятор громкости аудио на кейсе
- Bluetooth 5.3
- Настройка в мобильном приложении
- Датчик надевания с автопаузой
- Поддержка Google Fast Pair.
Доступны наушники прямо сейчас вот по этой ссылке на AliExpress, остались лишь в одном белом цвете. С учетом характеристик едва ли можно по сопоставимым деньгам взять что-то лучше прямо сейчас.
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