Центр безопасности МАХ подводит итоги работы за сентябрь

Совместная работа Центра Безопасности МАХ и МВД России в сентябре 2025 года привела к задержанию 9 мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. Их деятельность остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств.

Всего за прошлый месяц Центр безопасности заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 350 тысяч вредоносных файлов.

Центр безопасности МАХ отвечает за работу с обращениями пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В сентябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 68 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут.
