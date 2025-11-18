Центробанк и Сбербанк против скидок на маркетплейсах. У пользователей Wildberries и Ozon отнимут возможность экономить?

Фото: Freepik
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против практики изменения цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, назвав это «манипуляцией». Wildberries в ответ обвинил регулятора в поддержке неконкурентных методов.
«Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — сказала глава ЦБ.
В Wildberries назвали претензии ЦБ «абсурдными», поскольку закон не запрещает устанавливать скидки на товары в зависимости от способов оплаты, кроме того, программы лояльности есть у банков и в офлайн-рознице., а их никто не собирается ограничивать.
Комментарий Wildberries:
«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке.
Данная инициатива обсуждается Банком России с крупными банками в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.
Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя прибыли. Кроме того, скидки на способы оплаты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам.
Мы считаем предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. С таким же успехом можно предложить обязать все магазины „Пятерочки“ давать скидку на колбасу 5% по карте „Ленты“. Или же — обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries.
Отметим также, что в текущей полемике по каким-то причинам сознательно игнорируются другие сферы, где также распространены скидки, бонусы и кешбэки. У каждого банка есть своя программа лояльности, в том числе с кешбэками и бонусами за покупки на маркептлейсах. Банки в своих приложениях и экосистемах, в свою очередь, показывают только свои кэшбеки, а скидки на тот же кошелек и по другим картам почему-то не демонстрируют. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража».
Ozon тоже выступил против позиции главы Центробанка, хотя и не столь резко и развёрнуто, как Wildberries:
«Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского, и ритейл-рынка есть аналогичные инструменты, например кэшбэки и партнёрские бонусные программы».
Эльвира Набиуллина также сообщила, что Центробанк предлагал правительству РФ рассмотреть вариант с запретом маркетплейсам иметь собственные финансовые организации — по аналогии с некоторыми зарубежными странами. Однако она признала, что это «радикальный путь», учитывая существующие реалии.
О проблемах в работе маркетплейсов заявил и глава «Сербанка» Герман Греф. По его словам, маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства, площадки занимают долю рынка за счёт нерыночных условий конкуренции», а созданные ими системы скидок привели в 2024 году к недоплате налогов на 1,5 трлн рублей. Он призвал Центробанк найти баланс между развитием рынка и справедливой конкуренцией. Разрешение этого конфликта должно определить будущее не только онлайн-ритейла, но и всей цифровой экономики России.