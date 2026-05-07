Центробанк изменил правила ОСАГО в России. Как теперь работает автогражданка?

Олег


ЦБ РФ выпустил указание, которое позволяет водителям получать компенсацию от страховой компании в большем количестве случаев. Подробности собрал «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, теперь клиент имеет право отказаться от оформленного полиса ОСАГО до его вступления в силу и получить свои деньги обратно. Правда, не всю сумму: из возврата будут вычтены 22% на расходы страховщика. До сих пор страховая премия не подлежала возврату вовсе, даже если договор еще не вступил в действие. 

Напомним, что по закону срок действия ОСАГО не может начаться ранее чем через 5 дней после заключения договора. Таким образом у клиента страховой компании есть почти неделя, чтобы расторгнуть договор и получить большую часть средств обратно. 
Источник:
Коммерсантъ
