Центробанк изменил правила ОСАГО в России. Как теперь работает автогражданка?

ЦБ РФ выпустил указание, которое позволяет водителям получать компенсацию от страховой компании в большем количестве случаев. Подробности собрал «Коммерсантъ».

Согласно источнику, теперь клиент имеет право отказаться от оформленного полиса ОСАГО до его вступления в силу и получить свои деньги обратно. Правда, не всю сумму: из возврата будут вычтены 22% на расходы страховщика. До сих пор страховая премия не подлежала возврату вовсе, даже если договор еще не вступил в действие.Напомним, что по закону срок действия ОСАГО не может начаться ранее чем через 5 дней после заключения договора. Таким образом у клиента страховой компании есть почти неделя, чтобы расторгнуть договор и получить большую часть средств обратно.