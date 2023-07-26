Названа сумма нового платежа, который заплатит каждый таксист

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Центробанк озвучил диапазон стоимости страхования пассажиров для таксистов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее в этом году Госдума РФ приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легкового такси. Если говорить проще, это страховка на пассажиров, которых перевозит таксист.
Центробанк озвучил диапазон стоимости страхования пассажиров для таксистов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее в этом году Госдума РФ приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легкового такси. Если говорить проще, это страховка на пассажиров, которых перевозит таксист.
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В связи с этим законом глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов запросил у Центробанка стоимость такого полиса. По данным ведомства, цифры следующие:
«Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси. Более точная оценка стоимости полиса для перевозчиков легковым такси может быть получена после проведения актуарных расчетов».
То есть, к обычной (довольно внушительной) стоимости ОСАГО будет прибавлено еще от 1300 до 5500 рублей по новым требованиям. Пассажиры при этом будут застрахованы минимум на 2 млн рублей. Без этого платежа официально работать в такси не получится, в том числе через агрегаторы. Стоит ожидать, что цена поездки возрастет, ведь таксистам придется «отбивать» новый платеж.