Названа сумма нового платежа, который заплатит каждый таксист

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Центробанк озвучил диапазон стоимости страхования пассажиров для таксистов. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Ранее в этом году Госдума РФ приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легкового такси. Если говорить проще, это страховка на пассажиров, которых перевозит таксист.



Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым. Центробанк озвучил диапазон стоимости страхования пассажиров для таксистов. Об этом пишет «Коммерсантъ».Ранее в этом году Госдума РФ приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легкового такси. Если говорить проще, это страховка на пассажиров, которых перевозит таксист.



В связи с этим законом глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов запросил у Центробанка стоимость такого полиса. По данным ведомства, цифры следующие:





«Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси. Более точная оценка стоимости полиса для перевозчиков легковым такси может быть получена после проведения актуарных расчетов».



То есть, к обычной (довольно внушительной) стоимости ОСАГО будет прибавлено еще от 1300 до 5500 рублей по новым требованиям. Пассажиры при этом будут застрахованы минимум на 2 млн рублей. Без этого платежа официально работать в такси не получится, в том числе через агрегаторы. Стоит ожидать, что цена поездки возрастет, ведь таксистам придется «отбивать» новый платеж.