Центробанк поднял ключевую ставку до 19%. Что это значит?





13 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 19% годовых. Она держалась на уровне 16% с декабря 2023 года, ЦБ четырежды проводил совещания, на которых не менял её, а в конце июля всё же принял решение о повышении до 18%. 13 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 19% годовых. Она держалась на уровне 16% с декабря 2023 года, ЦБ четырежды проводил совещания, на которых не менял её, а в конце июля всё же принял решение о повышении до 18%.

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Центробанк тем самым борется с инфляцией, и при этом не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки.Ключевая ставка — тот процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходится кредитование банкам и их клиентам. Стратегия по установлению высокой ключевой ставки заключается в сдерживании выдачи кредитов, которое ведёт к снижению спроса на товары и услуги, а следовательно — к замедлению их подорожания. Банки будут вынуждены выдавать кредиты под ещё более высокие проценты, чем раньше, а также повышать проценты по вкладам и накопительным счетам (хотя этим летом некоторые организации уже начали принимать вклады под 20-21% годовых, что выше ключевой ставки). В то же время бизнесу становится невыгодно инвестировать в собственное развитие, поскольку он получит гораздо больше прибыли, просто положив деньги в банк.В 2020 году ключевая ставка держалась на уровне 4,25%, затем Центробанк начал плавно её увеличивать. В марте 2022 года она была поднята до 20%, к сентябрю её значение было снижено до 7,5%, а с июля 2023 года ЦБ вновь стал проводить стратегию увеличения.