Центробанк поднял ключевую ставку с 16 до 18%. Что это значит?

Александр



26 июля Центробанк РФ повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Она держалась на уровне 16% с декабря 2023 года, и с тех пор ЦБ четырежды проводил совещания, на которых не менял её.

По заявлению ЦБ, повышение ключевой ставки было вызвано тем, что «инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза». ЦБ повысил прогноз инфляции до 6,5-7% в 2024 году и надеется сдержать её на уровне 4-4,5% в 2025 году и 4% в дальнейшем.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в телеграм-посте Центробанка.

Ключевая ставка — тот процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходится кредитование банкам и их клиентам. Стратегия Центробанка по установлению высокой ключевой ставки заключается в сдерживании выдачи кредитов, которое ведёт к снижению спроса на товары и услуги, а следовательно — к замедлению их подорожания. Теперь банки будут вынуждены выдавать кредиты под более высокие проценты, чем раньше, а также повышать проценты по вкладам и накопительным счетам.



В 2020 году ключевая ставка держалась на уровне 4,25%, затем Центробанк начал плавно повышать её. В марте 2022 года она была увеличена до 20%, к сентябрю её значение было снижено до 7,5%, а с июля 2023 года ЦБ вновь стал увеличивать её.
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Комментарии

tellurian
+1627
tellurian
Некоторому бизнесу выгоднее деньги в банк положить, чем им заниматься 😢 рисков меньше.
42 минуты назад
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