Центробанк РФ рассказал, как будет происходить разработка и внедрение цифрового рубля, а также о возможностях и условиях его работы. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными средствами, причём он будет сочетать в себе особенности двух других форм.
Цифровой рубль должен стать универсальным платёжным средством, столь же удобным как безналичные деньги и таким же надёжным, как бумажные. По замыслу Центробанка, его внедрение будет способствовать снижению издержек на финансовые операции и появлению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и российской экономике.
Предполагается, что кошельки с цифровой формой рубля можно будет открывать через мобильные приложения банков, хранящиеся на них средства можно использовать для дистанционной оплаты товаров и денежных переводов другим лицам. Непосредственно на смартфоне могут храниться цифровые рубли с возможностью использования для оплаты товаров и услуг без доступа к интернету.
Центробанк будет создавать платформу цифрового рубля самостоятельно. В настоящее время, по словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, не существует решений для офлайн-оплаты цифровыми версиями валюты. Позже будут проработана правила и тарифы для операций в цифровой форме валюты. Предварительно Центробанк не планирует вводить комиссии для переводов денег между физлицами и устанавливать лимиты на хранение средств в кошельках.
У Центробанка пока нет прототипа платформы цифрового рубля, она будет создана к декабрю 2021 года, а в 2022 году её будут тестировать российские банки, после чего начнётся её внедрение. В процессе тестирования в платформу будут вноситься коррективы.
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Будет точная копия платформы под цифровой юань.
Китайские товарищи помогут.