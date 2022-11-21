Центробанк предупредил о новой схеме обмана по телефону. Расскажите родным



Центробанк РФ предупредил о новой мошеннической схеме по телефону. Об ней написано в официальном Telegram-канале ведомства.



Согласно источнику, суть обманной схемы состоит в следующем. Мошенник звонит человеку и представляется сотрудником правоохранительных органов. По легенде, полиция по поручению ЦБ РФ расследует дело о массовой утечке личных данных клиентов российских банков.



Разводила начинает пугать жертву, говоря, что в утечке, скорее всего, есть и её данные, и в связи с этим настойчиво предлагает свериться с базой утечек в телефонном режиме. Всё это якобы требуется для того, чтобы привлечь жертву к фейковому расследованию в качестве потерпевшего лица.



Далее мошенник выспрашивает, каким банком пользуется человек, и далее уже классическим способои просит данные карты, в том числе трехзначный CVC-код на обороте. Для правдоподобности легенды жертве могут отправить фото поддельных «полицейских» документов или протоколов в мессенджер или на email.



Центробанк РФ предупреждает: ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты — номер, срок действия, CVC-код или одноразовый код из СМС. Если вы слышите такие просьбы — они совершенно точно исходят от мошенников.