Центробанк Мошенники Россия

Центробанк предупредил о новой схеме обмана по телефону. Расскажите родным

Олег

ЦБ РФ


Центробанк РФ предупредил о новой мошеннической схеме по телефону. Об ней написано в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно источнику, суть обманной схемы состоит в следующем. Мошенник звонит человеку и представляется сотрудником правоохранительных органов. По легенде, полиция по поручению ЦБ РФ расследует дело о массовой утечке личных данных клиентов российских банков.

Разводила начинает пугать жертву, говоря, что в утечке, скорее всего, есть и её данные, и в связи с этим настойчиво предлагает свериться с базой утечек в телефонном режиме. Всё это якобы требуется для того, чтобы привлечь жертву к фейковому расследованию в качестве потерпевшего лица.

Далее мошенник выспрашивает, каким банком пользуется человек, и далее уже классическим способои просит данные карты, в том числе трехзначный CVC-код на обороте. Для правдоподобности легенды жертве могут отправить фото поддельных «полицейских» документов или протоколов в мессенджер или на email.

Центробанк РФ предупреждает: ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты — номер, срок действия, CVC-код или одноразовый код из СМС. Если вы слышите такие просьбы — они совершенно точно исходят от мошенников.  

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Источник:
Центробанк РФ
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Комментарии

+441
samOsebe
пока живут на свете дураки...©️
Сегодня в 17:12
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Влад Соло
+568
Влад Соло
Старая схема. Шлешь нах и слушаешь ответку. Дальше всё ясно становится и кладешь трубку. А можно вообще не поднимать.
Сегодня в 17:12
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