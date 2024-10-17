Центробанк знает, как спасти жителей РФ от мошенников

Центробанк направил Министерству финансов предложение о разработке законопроекта, предусматривающего «период охлаждения» при взятии кредита. Когда гражданин оформляет кредит, банк выдаёт его не сразу, а спустя какое-то время — достаточное, чтобы отменить операцию, если она была инициирована мошенниками.
По предложению Центробанка, кредиты до 50 000 рублей могут выдаваться без задержки, от 50 000 до 200 000 рублей с задержкой в 4 часа, а свыше 200 000 — 48 часов. «Период охлаждения» предлагается не применять к ипотечным, автомобильным и образовательным кредитам, поскольку мошеннический интерес к ним почти нулевой.
Центробанк предложил и другие изменения в законодательство, в частности — обязать банки или микрофинансовые организации проверять заявки на кредит на признаки мошенничества и оповещать заёмщика о попытке взять кредит на его имя, а если кредит был выдан с нарушением этих норм, заёмщик освобождается от исполнения обязательств. Кроме того, финансовым организациям должно быть запрещено зачислять взятые в кредит средства на счета лиц, которых Центробанк подозревает в мошеннических действиях, и на счета, информация о которых отличается от информации о настоящих заёмщиках.
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