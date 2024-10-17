Центробанк знает, как спасти жителей РФ от мошенников

Александр


Центробанк направил Министерству финансов предложение о разработке законопроекта, предусматривающего «период охлаждения» при взятии кредита. Когда гражданин оформляет кредит, банк выдаёт его не сразу, а спустя какое-то время — достаточное, чтобы отменить операцию, если она была инициирована мошенниками.

По предложению Центробанка, кредиты до 50 000 рублей могут выдаваться без задержки, от 50 000 до 200 000 рублей с задержкой в 4 часа, а свыше 200 000 — 48 часов. «Период охлаждения» предлагается не применять к ипотечным, автомобильным и образовательным кредитам, поскольку мошеннический интерес к ним почти нулевой.

Центробанк предложил и другие изменения в законодательство, в частности — обязать банки или микрофинансовые организации проверять заявки на кредит на признаки мошенничества и оповещать заёмщика о попытке взять кредит на его имя, а если кредит был выдан с нарушением этих норм, заёмщик освобождается от исполнения обязательств. Кроме того, финансовым организациям должно быть запрещено зачислять взятые в кредит средства на счета лиц, которых Центробанк подозревает в мошеннических действиях, и на счета, информация о которых отличается от информации о настоящих заёмщиках.

https://t.me/centralbank_russia/2102

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Российские банки начнут снимать клиентов на видео
В App Store появилось приложение «Сбер: Онлайн Банк» — не вздумайте его устанавливать
ВТБ запустит обновлённую бонусную программу. Вот её условия

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также