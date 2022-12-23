Центробанк Телефонные мошенники

Центробанк назвал 5 признаков, как распознать телефонного мошенника. Предупрежден — вооружен

Олег

Мошенник


Образовательный проект Центробанка РФ «Финансовая культура» рассказал о пяти признаках, которые помогут опознать телефонного мошенника во время разговора. Пост появился в официальном Telegram-канале проекта.

Согласно источнику, телефонного мошенника довольно легко распознать, если не терять бдительность и быть наблюдательным. Вот пять признаков того, что вы говорите с «разводилой»:
  1. На вас вышли сами. Кто-то звонит вам из «благих побуждений» и к чему-то призывают — это ненормально.
  2. Радуют внезапной выгодой или пугают. Мошенники всегда пытаются вызвать эмоции, потому что так легче управлять жертвой.
  3. Давление. Злоумышленники всегда давят на человека — например, торопят его.
  4. Разговор о деньгах. Вам позвонили без вашего согласия и рассказывают, как защитить ваши деньги или выгодно их вложить — это подозрительно.
  5. Просят сообщить данные. Если собеседнику нужны цифры на карте, пароль от приложения или код из СМС — смело кладите трубку.
Помимо этого «Финкульт» преждупреждает: сотрудники полиции и банков никогда не спрашивают реквизитов карты, паролей из СМС и персональных данных.

Ранее мы рассказали, какие меры предпринимает ЦБ РФ для борьбы с телефонным мошенничеством. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

s_medik
+3200
s_medik
Первый признак — это фоновый шум таких же разводил из мест не столь отдаленных.
57 минут назад
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