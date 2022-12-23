Центробанк назвал 5 признаков, как распознать телефонного мошенника. Предупрежден — вооружен

Образовательный проект Центробанка РФ «Финансовая культура» рассказал о пяти признаках, которые помогут опознать телефонного мошенника во время разговора. Пост появился в официальном Telegram-канале проекта.
Согласно источнику, телефонного мошенника довольно легко распознать, если не терять бдительность и быть наблюдательным. Вот пять признаков того, что вы говорите с «разводилой»:
- На вас вышли сами. Кто-то звонит вам из «благих побуждений» и к чему-то призывают — это ненормально.
- Радуют внезапной выгодой или пугают. Мошенники всегда пытаются вызвать эмоции, потому что так легче управлять жертвой.
- Давление. Злоумышленники всегда давят на человека — например, торопят его.
- Разговор о деньгах. Вам позвонили без вашего согласия и рассказывают, как защитить ваши деньги или выгодно их вложить — это подозрительно.
- Просят сообщить данные. Если собеседнику нужны цифры на карте, пароль от приложения или код из СМС — смело кладите трубку.
Ранее мы рассказали, какие меры предпринимает ЦБ РФ для борьбы с телефонным мошенничеством.