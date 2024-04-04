Центробанк раскрыл, как владельцев iPhone разводят на деньги. Просто и эффективно!



В Telegram-канале образовательного проекта «Финкульт» от Центробанка появилась история пользователя iPhone, которого чуть не развели на деньги. Метод используется очень давно, но теперь обретает вторую жизнь.



Сергею из Рязани поступило сообщение в VK — его друг написал, что у него украли айфон, и нужно срочно его отследить. У Apple действительно есть сервис «Локатор», которым можно воспользоваться с чужого устройства в случае пропажи собственного. Друг торопил Сергея, ведь воры уходят всё дальше. Всё, что нужно сделать — выйти из собственного Apple ID и ввести логин и пароль, который Сергею прислал собеседник.







Сергей почти купился на эту просьбу, и немудрено — друг прислал свой пароль, значит доверяет ему. Однако он вспомнил, что товарищ никогда не пользовался айфонами, а страницу в VK уже давно забросил. Сергей решил перестраховаться и написал другу в мессенджер, и тут оказалось, что никакого айфона он не терял.



Похоже, мошенники адаптируются под реалии и придумывают новые оболочки для старых схем. Ранее ввести чужой Apple ID и пароль просили у тех, кто продавал iPhone на вторичке: покупатель якобы хотел проверить, что его аккаунт совместим с айфоном продавца. Когда жертва введет пароль, разводила заблокирует его iPhone удаленно и будет требовать выкуп за снятие режима пропажи.



Если вы всё же попались на эту схему, «Финкульт» советует не платить выкуп, ведь никаких гарантий разблокировки нет. Лучше позвонить в службу поддержки Apple, объяснить ситуацию и доказать, что смартфон принадлежит вам.