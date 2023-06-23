Центробанк рассказал, что делать, если перевел деньги мошенникам. Полезно запомнить

Олег

Мошейники


«Финкульт» (образовательный проект Центробанка) опубликовал алгоритм действий для тех, кто попался на одну из многочисленных схем телефонных или кибермошенников. Авторы отмечают, что в современном мире преступники постепенно переходят с грубой силы — взломов и грабежей — на социальную инженерию и различные методы убеждения.

Человеку, который отправил деньги мошенникам, в первую очередь следует обратиться в полицию. Можно сходить лично, но быстрее и удобнее будет подать заявление онлайн. Зайдите на сайт МВД вашего региона и найдите кнопку «Прием обращений». Там нужно описать ситуацию в свободной форме и указать всё, что вам известно о мошенниках. Процесс рассмотрения обращения можно будет проверять по его уникальному номеру — провести проверку и принять решение по закону должны в течение 30 дней.

Следующий шаг — сообщить данные мошенника в свой банк, а также в банк получателя вашего перевода. Чем больше жалоб поступит на счет или карту, тем скорее их владельца внесут в «черный список» Центробанка и запретят ему выводить деньги. Кроме того, стоит оставить обращение на сайте самого ЦБ в интернет-приемной.

Если по вашему обращению МВД возбудило уголовное дело, то вам стоит подать следователю иск о возмещении ущерба с мошенников. Такой иск позволит полиции заморозить счета злоумышленников, как только они появятся в зоне видимости властей. Когда суд признает их виновными, вы сможете быстрее получить компенсацию. Не забудьте оценить моральный вред — сумму можно написать на свое усмотрение, а судья ее скорректирует согласно обстоятельствам.

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, то будет неплохо поискать в сети других пострадавших и подать групповой иск — для этого нужно не менее 20 человек. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

+572
law
Подал онлайн, потом еще сходил все сделали, щас на сайте проверил уже 1,5 месяца прошло тишина)
Сегодня в 00:40
#
tellurian
+4881
tellurian
Идеи хорошие, но в МВД народу мало, кто будет отслеживать и сколько времени пройдёт?
В банке тоже самое, пока не будет бумаги или запроса от МВД, ничего не будет.
Сегодня в 07:51
#
samOsebe
+489
samOsebe
а ещё проще: не слушать разводил, включать мозг, а не эмоции и никому ничего не переводить.
2 часа назад в 10:13
#
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