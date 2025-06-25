Центробанк рассказал, кого и когда обяжут пользоваться цифровым рублём





Центробанк РФ определился с этапами внедрения цифрового рубля (ЦФР) в российскую экономику. Крупнейшие российские банки будут обязаны предоставить клиентам возможность операций с этим видом национальной валюты с 1 сентября 2025 года. Одновременно с этим торгующие компании с выручкой свыше 120 млн рублей (клиенты этих банков) должны будут открыть свою инфраструктуру для приема ЦФР. Банки с универсальной лицензией и их клиенты (выручка более 30 млн рублей в год) получат отсрочку до 1 сентября 2027 года, а мелкие банки и продавцы (менее 30 млн рублей годовой выручки) — до 1 сентября 2028 года. Торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей в год освобождаются от обязанности.

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