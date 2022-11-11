Центробанк Цифровой рубль

Центробанк РФ наконец разъяснил, что же такое цифровой рубль. Он изменит всё

Олег

Рубль


Центральный банк России дал разъяснение относительно цифрового рубля. Пост опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно источнику, ЦБ РФ решил дать подробные объяснения относительно того, что такое цифровой рубль и как он будет использоваться. В посте ведомства развеяны несколько мифов об этой валюте будущего.
  • Не криптовалюта. Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, она выпускается Банком России и гарантирована им. Напомним, что до этого существовали две формы рубля — наличный и безналичный. Цифровой рубль не является криптовалютой.
  • «Цифровой» не равно «безналичный». Безналичные деньги являются записью на счете конкретного банка, в который их внесли. При этом цифровые рубли будут храниться на сервере ЦБ, и взять их оттуда можно будет через любую финансовую организацию.
  • Цифровой рубль не бесполезен. Центробанк назвал несколько преимуществ цифрового рубля. Во-первых, с ним будут доступны быстрые и безопасные платежи с комиссией, не превышающей таковую в СБП. Во-вторых, рассчитываться цифровым рублем можно будет даже офлайн, без доступа к сети. В-третьих, каждый цифровой рубль можно маркировать для использования строго на определенные цели; государство сможет контролировать расход бюджетных средств. В-четвертых, на платформе цифрового рубля можно будет заключать смарт-контракты, чтобы упростить и сделать прозрачными любые сделки. Например, цифровые рубли покупателя недвижимости поступят на счет продавца автоматически, как только объект будет переоформлен.
  • Защищен от мошенников. И защита эта не хуже, чем у наличного рубля. Все операции с цифровым рублем будут проходить по каналам ЦБ с криптографической защитой. Каждую транзакцию нужно будет подтвердить электронной подписью отправителя.
  • Никак не повлияет на инфляцию. Выпуск цифрового рубля будет осуществляться параллельно с наличным, но в стране не станет больше денег. Просто часть запланированной эмиссии будет совершаться в цифровом, а не в наличном виде.
  • Курс цифрового рубля будет равен наличному. Вообще все три вида российского рубля будут иметь один валютный курс, поскольку это разновидности одной и той же валюты. Отдельного курса для цифрового рубля не может быть по определению. 
В итоге из разъяснений ЦБ РФ можно понять следующее: цифровой рубль — это разновидность формы российского рубля, которая будет находиться под особым контролем Центробанка; транзакции с ним будут защищаться криптографией и подтверждаться электронной подписью, а сами монеты можно будет маркировать, чтобы отследить, куда они потрачены. 

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Источник:
Центробанк РФ
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Комментарии

+4025
Gabriel
Цифровой рубль нужен в первую очередь для введения двухконтурной экономики, ещё ее называют двухконтурной денежной системой, так же Сталинской. Для этого должна быть привязка рубля к золоту.
суть двухконтурной денежной системы сводилась к тому, что для обслуживания рыночных отношений (реализация продуктов конечного назначения) используется наличный рубль, а для административно-планового распределения промежуточной продукции используются безналичные рубли.
Количество наличных должно было быть таким, чтобы выплачивать зарплаты работникам всех отраслей промышленности, части работников сельского хозяйства, работникам сфер строительства, транспорта, связи, военным, врачам, учителям, ученым, работникам культуры, а также для выплаты пенсий, стипендий, детских пособий и иного рода социальных выплат. Все наличные должны были подкрепляться товарным наполнением за счет разной продукции.
час назад в 22:33
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