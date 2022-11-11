Центробанк РФ наконец разъяснил, что же такое цифровой рубль. Он изменит всё

Не криптовалюта. Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, она выпускается Банком России и гарантирована им. Напомним, что до этого существовали две формы рубля — наличный и безналичный. Цифровой рубль не является криптовалютой.

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, она выпускается Банком России и гарантирована им. Напомним, что до этого существовали две формы рубля — наличный и безналичный. Цифровой рубль не является криптовалютой. «Цифровой» не равно «безналичный». Безналичные деньги являются записью на счете конкретного банка, в который их внесли. При этом цифровые рубли будут храниться на сервере ЦБ, и взять их оттуда можно будет через любую финансовую организацию.

Безналичные деньги являются записью на счете конкретного банка, в который их внесли. При этом цифровые рубли будут храниться на сервере ЦБ, и взять их оттуда можно будет через любую финансовую организацию. Цифровой рубль не бесполезен. Центробанк назвал несколько преимуществ цифрового рубля. Во-первых, с ним будут доступны быстрые и безопасные платежи с комиссией, не превышающей таковую в СБП. Во-вторых, рассчитываться цифровым рублем можно будет даже офлайн, без доступа к сети. В-третьих, каждый цифровой рубль можно маркировать для использования строго на определенные цели; государство сможет контролировать расход бюджетных средств. В-четвертых, на платформе цифрового рубля можно будет заключать смарт-контракты, чтобы упростить и сделать прозрачными любые сделки. Например, цифровые рубли покупателя недвижимости поступят на счет продавца автоматически, как только объект будет переоформлен.

Центробанк назвал несколько преимуществ цифрового рубля. Во-первых, с ним будут доступны быстрые и безопасные платежи с комиссией, не превышающей таковую в СБП. Во-вторых, рассчитываться цифровым рублем можно будет даже офлайн, без доступа к сети. В-третьих, каждый цифровой рубль можно маркировать для использования строго на определенные цели; государство сможет контролировать расход бюджетных средств. В-четвертых, на платформе цифрового рубля можно будет заключать смарт-контракты, чтобы упростить и сделать прозрачными любые сделки. Например, цифровые рубли покупателя недвижимости поступят на счет продавца автоматически, как только объект будет переоформлен. Защищен от мошенников. И защита эта не хуже, чем у наличного рубля. Все операции с цифровым рублем будут проходить по каналам ЦБ с криптографической защитой. Каждую транзакцию нужно будет подтвердить электронной подписью отправителя.

И защита эта не хуже, чем у наличного рубля. Все операции с цифровым рублем будут проходить по каналам ЦБ с криптографической защитой. Каждую транзакцию нужно будет подтвердить электронной подписью отправителя. Никак не повлияет на инфляцию. Выпуск цифрового рубля будет осуществляться параллельно с наличным, но в стране не станет больше денег. Просто часть запланированной эмиссии будет совершаться в цифровом, а не в наличном виде.

Выпуск цифрового рубля будет осуществляться параллельно с наличным, но в стране не станет больше денег. Просто часть запланированной эмиссии будет совершаться в цифровом, а не в наличном виде. Курс цифрового рубля будет равен наличному. Вообще все три вида российского рубля будут иметь один валютный курс, поскольку это разновидности одной и той же валюты. Отдельного курса для цифрового рубля не может быть по определению.

Центральный банк России дал разъяснение относительно цифрового рубля. Пост опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.Согласно источнику, ЦБ РФ решил дать подробные объяснения относительно того, что такое цифровой рубль и как он будет использоваться. В посте ведомства развеяны несколько мифов об этой валюте будущего.В итоге из разъяснений ЦБ РФ можно понять следующее: цифровой рубль — это разновидность формы российского рубля, которая будет находиться под особым контролем Центробанка; транзакции с ним будут защищаться криптографией и подтверждаться электронной подписью, а сами монеты можно будет маркировать, чтобы отследить, куда они потрачены.