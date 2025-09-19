Центробанк РФ обнародовал новые условия выдачи банковских карт. Они уже действуют

Олег

Карта МИР


Центральный банк России дал коммерческим банкам официальные разъяснения, как открывать и контролировать счета и карты несовершеннолетних клиентов. Если коротко: контроля теперь будет больше, а условия договора можно будет менять даже после их заключения.

Цель нововведений — предотвратить вовлечение подростков в операции по отмыванию денег и дропперство. Для этого ЦБ рекомендовал банкам самим информировать родителей или законных представителей о том, что ребенку выдана банковская карта. В этом случае условия действующих договоров могут подлежать изменениям.

Также банкам рекомендуется запрашивать у несовершеннолетних клиентов информацию об их родственниках, от которых (или в пользу которых) могут происходить денежные переводы — банк будет считать такие транзакции безопасными. Для переводов лицам, не входящим в этот круг, предлагается установить лимит 100 тысяч рублей в месяц.


Для каждого ребенка с картой банк должен определить «вторую руку», то есть доверенное лицо — такой человек должен будет подтверждать совершение ребенком финансовых операций. Список операций, требующих подтвеждения, будет зафиксирован в договоре. Если банк заподозрит, что транзакцию совершает не сам ребенок, либо сам, но в интересах третьего лица (например, под давлением или влиянием), то имеет право запретить операцию и не проводить ее. 

Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

+90
Smike51
Фоточка РНКБ хех
час назад в 16:39
#