Центробанк РФ обнародовал новые условия выдачи банковских карт. Они уже действуют



Центральный банк России дал коммерческим банкам официальные разъяснения, как открывать и контролировать счета и карты несовершеннолетних клиентов. Если коротко: контроля теперь будет больше, а условия договора можно будет менять даже после их заключения. Центральный банк России дал коммерческим банкам официальные разъяснения, как открывать и контролировать счета и карты несовершеннолетних клиентов. Если коротко: контроля теперь будет больше, а условия договора можно будет менять даже после их заключения. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Для каждого ребенка с картой банк должен определить «вторую руку», то есть доверенное лицо — такой человек должен будет подтверждать совершение ребенком финансовых операций. Список операций, требующих подтвеждения, будет зафиксирован в договоре. Если банк заподозрит, что транзакцию совершает не сам ребенок, либо сам, но в интересах третьего лица (например, под давлением или влиянием), то имеет право запретить операцию и не проводить ее.

Цель нововведений — предотвратить вовлечение подростков в операции по отмыванию денег и дропперство. Для этого ЦБ рекомендовал банкам самим информировать родителей или законных представителей о том, что ребенку выдана банковская карта. В этом случае условия действующих договоров могут подлежать изменениям.Также банкам рекомендуется запрашивать у несовершеннолетних клиентов информацию об их родственниках, от которых (или в пользу которых) могут происходить денежные переводы — банк будет считать такие транзакции безопасными. Для переводов лицам, не входящим в этот круг, предлагается установить лимит 100 тысяч рублей в месяц.