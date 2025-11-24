Top.Mail.Ru

Центробанк РФ озвучил сокрушительный запрет для маркетплейсов

Олег
Маркетплейсы

Глава ЦБ обратилась к Минэкономики с новым запретным предложением. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о недавно возникшем споре вокруг банков и маркетплейсов. В спор вступил ЦБ: Эльвира Набиуллина предложила министру экономики Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Чтобы этот запрет выполнялся, она предложила подключить к вопросу ФАС.

Также глава ЦБ хочет запретить маркетплейсам продавать клиентам продукты собственных банков. Скорее всего, имеется в виду реклама услуг «OZON банка» на самом OZON, или продвижение «WB Кошелька» на Wildberries. Набиуллина считает, что они «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Если оба эти предложения будут приняты, то с Wildberries и OZON пропадут скидки при оплате кошельком / озон-картой, то есть все товары станут дороже в один момент. 

Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

+293
acinatnas
Принципиально буду платить маркетплейсным кошельком, чтобы эти гoвноеды добились меньшего результата.
13 секунд назад
#