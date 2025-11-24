Центробанк РФ озвучил сокрушительный запрет для маркетплейсов

Глава ЦБ обратилась к Минэкономики с новым запретным предложением. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Также глава ЦБ хочет запретить маркетплейсам продавать клиентам продукты собственных банков. Скорее всего, имеется в виду реклама услуг «OZON банка» на самом OZON, или продвижение «WB Кошелька» на Wildberries. Набиуллина считает, что они «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».
Если оба эти предложения будут приняты, то с Wildberries и OZON пропадут скидки при оплате кошельком / озон-картой, то есть все товары станут дороже в один момент.