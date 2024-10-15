«Система быстрых платежей» лишится своего главного недостатка в ближайшее время

Олег

СБП


Центральный банк России рассматривает возможность присвоения всем гражданам персонального кода. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, инициатива обсуждается в рамках упрощения безналичных платежей по всей России. Чтобы отойти от «зоопарка» различных банковских карт, счетов и стандартов бесконтактной оплаты, ЦБ рассматривает возможность присвоить личный персональный QR-код каждому россиянину.

«Будет изучена целесообразность внедрения технологии, позволяющей клиентам осуществлять оплату товаров и услуг с помощью уникального QR-кода (customer-presented QR) при инициализации платежа через торгово-сервисное предприятие», — ЦБ РФ. 

После внедрения такой системы оплачивать покупки будет гораздо проще: продавец будет сканировать QR-код на устройстве покупателя для списания оплаты. В теории это позволит не привязываться к активному интернет-соединению на устройстве покупателя; в магазинах и торговых центрах нередко плохой сигнал сети. Разумеется, система будет работать на базе «Системы быстрых платежей». Инициатива перечислена в проекте «Основных направлений развития национальной платежной системы до 2027 года». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Tigrolik
+751
Tigrolik
Тату на лоб.
Сегодня в 13:05
#
Олег Воронин
+2377
Олег Воронин Tigrolik
Не поверите, но первый вариант обложки для этой новости у меня был именно таким.
Сегодня в 13:07
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+180
просто дед
Оплата без интернета , значит он не динамический, ну уровень защиты прям зашкаливает 🤔
Сегодня в 14:24
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