«Система быстрых платежей» лишится своего главного недостатка в ближайшее время



Центральный банк России рассматривает возможность присвоения всем гражданам персонального кода. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Согласно источнику, инициатива обсуждается в рамках упрощения безналичных платежей по всей России. Чтобы отойти от «зоопарка» различных банковских карт, счетов и стандартов бесконтактной оплаты, ЦБ рассматривает возможность присвоить личный персональный QR-код каждому россиянину.





«Будет изучена целесообразность внедрения технологии, позволяющей клиентам осуществлять оплату товаров и услуг с помощью уникального QR-кода (customer-presented QR) при инициализации платежа через торгово-сервисное предприятие», — ЦБ РФ.



После внедрения такой системы оплачивать покупки будет гораздо проще: продавец будет сканировать QR-код на устройстве покупателя для списания оплаты. В теории это позволит не привязываться к активному интернет-соединению на устройстве покупателя; в магазинах и торговых центрах нередко плохой сигнал сети. Разумеется, система будет работать на базе «Системы быстрых платежей». Инициатива перечислена в проекте «Основных направлений развития национальной платежной системы до 2027 года».