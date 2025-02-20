Центробанк РФ раскрыл, как обстоят дела с возвращением Visa и MasterCard в Россию



Ранее в сети появлялись слухи о скором возобновлении работы зарубежных платежных систем в России. Руководство ЦБ РФ прокомментировало эту информацию. Ранее в сети появлялись слухи о скором возобновлении работы зарубежных платежных систем в России. Руководство ЦБ РФ прокомментировало эту информацию. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Согласно источнику, вопрос о возвращении Visa и MasterCard в Россию журналисты задали председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, желая узнать, обращались ли компании к властям страны по этому поводу.



Согласно источнику, вопрос о возвращении Visa и MasterCard в Россию журналисты задали председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, желая узнать, обращались ли компании к властям страны по этому поводу.

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно. ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего не известно», — ответила Набиуллина.



Слух о скором возвращении ушедших из РФ Visa и MC возник после высказывания главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова. Он сказал, что компании «могут вернуться на российский рынок в ближайшее время». Очевидно, это был не инсайд, а просто предположение. Весьма вероятно, чиновники очень ждут, когда это случится.