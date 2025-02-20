Центробанк РФ раскрыл, как обстоят дела с возвращением Visa и MasterCard в Россию

Олег

MasterCard


Ранее в сети появлялись слухи о скором возобновлении работы зарубежных платежных систем в России. Руководство ЦБ РФ прокомментировало эту информацию.

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Согласно источнику, вопрос о возвращении Visa и MasterCard в Россию журналисты задали председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, желая узнать, обращались ли компании к властям страны по этому поводу.

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно. ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего не известно», — ответила Набиуллина. 

Слух о скором возвращении ушедших из РФ Visa и MC возник после высказывания главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова. Он сказал, что компании «могут вернуться на российский рынок в ближайшее время». Очевидно, это был не инсайд, а просто предположение. Весьма вероятно, чиновники очень ждут, когда это случится. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

EDD
+530
EDD
Ох уж эти ожидальщики возвращения в скором времени всего и вся🤦🏼‍♂️
Сегодня в 15:21
#
EDD
+530
EDD
Нам же всё это на пользу. Или всё таки нет?
Сегодня в 15:22
#
+39
zud EDD
Пока думаю рано об этом говорить
2 часа назад в 16:06
#
EDD
+530
EDD zud
Я имел в виду санкции и ограничения.
48 минут назад
#
+4522
Gabriel
Это все на воде вилами.
Сейчас пара тройка месяцев только на восстановление дпотношений с США ( по факту у нас был почти полный разрыв на 36 месяцев)
А там все будет видно по итогам договоренностей, которые будут в любом случае не зависимо от того будет заключен мир или не будет.
Да и потом если возвращение случится оно будет не на условиях возвращенцев.
Первым признаком того что процесс пошёл будет возврат во всякие Кинопоиски доступа к библиотекам западного кино и прочей фигни.
Посмотрим.
2 часа назад в 16:30
#
tellurian
+2158
tellurian
Слишком рано кто-то радуется. Надо быть реалистом.
2 часа назад в 16:47
#
+4789
Carter_Mayers
Хотелось бы в обозримом будущем, иметь нормальные платёжные системы и карты, как раньше. Пусть хоть через год или два, но чтобы было. Этот стыд с картами Мир уже запарил за 2 года, хотя другого от санкции ожидать было и нечего. До всей этой истории, никогда не пользовался Миром и не собирался даже. Обхожу сомнительные сервисы всегда стороной. Лучше платить чуть больше, но зато, чем привык пользоваться десятилетиями. А заказывать карту из того же Казахстана на 12 месяцев, слишком жирно будет. Самое главное, чтобы платежи нормально работали. А то он наших чинуш и банков нифига не дождёшься, одни пустые обещания и понты
час назад в 17:37
#

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