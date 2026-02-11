Центробанк РФ создаст единую базу всех банковских карт граждан



Власти создадут единый реестр банковских карт россиян. Об этом пишет xaker.ru.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу, единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт, для того чтобы эти настройки были корректные и удобные, чтобы здесь не было перекосов», — замминистра цифрового развития Иван Лебедев.



Сейчас единой базы карт не существует, поэтому контролировать их количество очень сложно. Отдельную проблему создают кредитки, которые тоже имеют статус банковских. Зампред ЦБ РФ считает, что нового лимита «достаточно для подавляющего большинства добропорядочных граждан, не создаст им неудобств, но поможет ограничить предложение карт на черном рынке для обналичивания похищенных денег».