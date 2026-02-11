Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Центробанк РФ создаст единую базу всех банковских карт граждан

Олег

Власти создадут единый реестр банковских карт россиян. Об этом пишет xaker.ru.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в течение года Центробанк РФ создаст единую базу данных с информацией обо всех банковских картах, оформленных на граждан. Инициатива связана с законопроектом, направленным на борьбу с мошенничеством — он устанавливает лимит не более 5 карт в одном банке и 20 карт суммарно на одного человека.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу, единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт, для того чтобы эти настройки были корректные и удобные, чтобы здесь не было перекосов», — замминистра цифрового развития Иван Лебедев. 

Сейчас единой базы карт не существует, поэтому контролировать их количество очень сложно. Отдельную проблему создают кредитки, которые тоже имеют статус банковских. Зампред ЦБ РФ считает, что нового лимита «достаточно для подавляющего большинства добропорядочных граждан, не создаст им неудобств, но поможет ограничить предложение карт на черном рынке для обналичивания похищенных денег». 

-4
Источник:
xaker.ru
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Власти начали принимать второй пакет антифрод-законов: лимит банковских карт, реестр всех смартфонов и другие ужесточения
Жители РФ нашли отличную замену банковским картам и активно переходят на нее
За такие переводы в 2026 году любой банк заблокирует ваши деньги и счет. Всё что нужно знать о 115-ФЗ и 161-ФЗ

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+398
YABLOKOFON
Больше реестров богу реестров, нужно слить как можно больше данных. Предлагаю сделать реестр количества приложений на телефоне, а так же штрафовать за превышение лимита! ГОЙДА!!!
2 часа назад в 12:58
#