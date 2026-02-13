Центробанк РФ внезапно снизил ключевую ставку. Вот что будет со вкладами и кредитами



Центральный банк России принял решение скорректировать ключевую процентную ставку, которой руководствуются банки и другие организации. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, ЦБ снизил ставку шестой раз подряд, но всё это время она корректируется в довольно щадящем диапазоне. Сегодня ключевая ставка снижена на 0,5 процентных пункта и теперь составляет 15,5%. Это стало неожиданностью для аналитиков, многие из которых ожидали сохранения планки в феврале.В теории коммерческие банки теперь тоже могут скорректировать свои ставки — проценты по вкладам и накопительным счетам, а также кредитам должны снизиться вслед за ЦБ. Однако на практике всё зависит от конкретного банка. В последние полгода наблюдается следующий алгоритм: сначала банки сильно снижают проценты по вкладам, а потом под влиянием конкуренции приподнимают их обратно. Кредитные ставки при этом либо снижаются, либо не меняются.