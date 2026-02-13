Top.Mail.Ru

Центробанк РФ внезапно снизил ключевую ставку. Вот что будет со вкладами и кредитами

Олег

Центральный банк России принял решение скорректировать ключевую процентную ставку, которой руководствуются банки и другие организации. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, ЦБ снизил ставку шестой раз подряд, но всё это время она корректируется в довольно щадящем диапазоне. Сегодня ключевая ставка снижена на 0,5 процентных пункта и теперь составляет 15,5%. Это стало неожиданностью для аналитиков, многие из которых ожидали сохранения планки в феврале.

В теории коммерческие банки теперь тоже могут скорректировать свои ставки — проценты по вкладам и накопительным счетам, а также кредитам должны снизиться вслед за ЦБ. Однако на практике всё зависит от конкретного банка. В последние полгода наблюдается следующий алгоритм: сначала банки сильно снижают проценты по вкладам, а потом под влиянием конкуренции приподнимают их обратно. Кредитные ставки при этом либо снижаются, либо не меняются. 

Источник:
РБК
Комментарии

kardigan
+4341
kardigan
Запланированная инфляциия прогнозируется на уровне 10-15 проценах, в то время как ставки по процентам снижаются.. к чему бы это ?
час назад в 14:57
