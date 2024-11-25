Центробанк РФ выпустит собственное приложение, которое придется установить всем

Олег


Центральный банк России рассмотрит создание собственного мобильного приложения для операций с цифровым рублём. Об этом пишет в «Ведомостях».

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Напомним, что по первоначальной задумке все российские банки должны были добавить в свои мобильные приложения новый раздел, который позволил бы их клиентам проводить операции с цифровым рублём. Поскольку все цифровые рубли будут храниться у ЦБ РФ, сам банк не получал бы никаких комиссий от этих операций; это оказалось проблемой.

Коммерческие банки пожаловались, что внедрение системы управления счетом с цифровыми рублями требует существенных вложений. Инфраструктурные доработки для работы с новым типом национальной валюты они оценивают в диапазоне 85-150 млн рублей. Малые и средние банки очень насторожены и уже назвали проект расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса». Закон обязывает внедрить цифровой рубль все банки страны.

В связи с этим Центробанк готов обсудить идею создания единого мобильного приложения для управления цифровыми рублями. Архитектуру системы планируется оптимизировать, чтобы снять с банков непомерную нагрузку на её внедрение. Приложение может управляться либо самим ЦБ, либо единым оператором, который будет выбран позже.

Также ведомство сообщило, что предоставит банкам специально разработанное ПО, облегчающее прохождение криптографических операций с цифровыми рублями через их экосистему. Поскольку ЦБ РФ намерен максимально интегрировать новый тип валюты в бытовой оборот россиян, то рано или поздно всем придется пользоваться новым приложением и инфраструктурой. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

ierom
+146
ierom
Придется?))
час назад в 16:40
#
Anatoly076
+281
Anatoly076
Ну вот умники, до них только доперло, что рынок придется поделить на физиков и юриков, где с физиками по итогу будет работать Центробанк — по принципу советского сберегательного банка! (Может и вернут тогда прямую рассрочку на квартиры, выплаты, прямое финансирование грантов и т.д.). В противном случае пока «накормишь» банковский сектор, денег до конечника доходит -25% на ровном месте. Да и уговаривать банки надоело — там всякие ипотеки (все время любителей «поесть» на этих программах миллионы и рынки раздуваются в цене).

А банки останутся для работы со вкладами и кредитами для промышленности и бизнеса. Вот подождем лет 10 и все встанет на свои места.
час назад в 16:46
#
tellurian
+2057
tellurian Anatoly076
Реально меньше доходит.
7 минут назад
#

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