Центробанк РФ выпустит собственное приложение, которое придется установить всем

Центральный банк России рассмотрит создание собственного мобильного приложения для операций с цифровым рублём. Об этом пишет в «Ведомостях».
Коммерческие банки пожаловались, что внедрение системы управления счетом с цифровыми рублями требует существенных вложений. Инфраструктурные доработки для работы с новым типом национальной валюты они оценивают в диапазоне 85-150 млн рублей. Малые и средние банки очень насторожены и уже назвали проект расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса». Закон обязывает внедрить цифровой рубль все банки страны.
В связи с этим Центробанк готов обсудить идею создания единого мобильного приложения для управления цифровыми рублями. Архитектуру системы планируется оптимизировать, чтобы снять с банков непомерную нагрузку на её внедрение. Приложение может управляться либо самим ЦБ, либо единым оператором, который будет выбран позже.
Также ведомство сообщило, что предоставит банкам специально разработанное ПО, облегчающее прохождение криптографических операций с цифровыми рублями через их экосистему. Поскольку ЦБ РФ намерен максимально интегрировать новый тип валюты в бытовой оборот россиян, то рано или поздно всем придется пользоваться новым приложением и инфраструктурой.