Центробанк сделает СБП еще удобнее для всех пользователей

Олег

СБП


Центральный банк РФ планирует законодательно обязать магазины принимать оплату через «Систему быстрых платежей». Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, ЦБ уже разработал законопроект, который позволит россиянам расплачиваться с помощью СБП в большем количестве магазинов и торговых точек. Поправки внесут в закон о защите прав потребителей:

«С 1 октября 2024 года обеспечить оплату через СБП, а с 1 октября 2026 года — цифровыми рублями должны торгово-сервисные предприятия (ТСП) с выручкой более 30 млн руб. за предыдущий год», — законопроект ЦБ РФ. 

Спустя еще год (с 1 октября 2025) требование распространится на продавцов с выручкой более 20 млн рублей в год. Новый закон должен существенно поспособствовать распространению СБП, а значит, оплачивать этим методом повседневные покупки станет гораздо удобнее. При этом участники рынка всё еще видят проблему в том, что СБП не предоставляет кэшбэк за покупки; нередко покупатели используют банковские карты именно по этой причине. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+601
law
А много ли людей платят им в магазине? Кэша ведь нет .. кажетсч картой пока проще
51 минуту назад
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tellurian
+1554
tellurian law
Я плачу когда делают доп скидку или кешбек. Недавно на озоне делал покупки через сбп, так вернули очень много. Больше простого кеша.
36 минут назад
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