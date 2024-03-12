Центробанк сделает СБП еще удобнее для всех пользователей



Центральный банк РФ планирует законодательно обязать магазины принимать оплату через «Систему быстрых платежей». Об этом пишет «Коммерсантъ».







Согласно источнику, ЦБ уже разработал законопроект, который позволит россиянам расплачиваться с помощью СБП в большем количестве магазинов и торговых точек. Поправки внесут в закон о защите прав потребителей:





«С 1 октября 2024 года обеспечить оплату через СБП, а с 1 октября 2026 года — цифровыми рублями должны торгово-сервисные предприятия (ТСП) с выручкой более 30 млн руб. за предыдущий год», — законопроект ЦБ РФ.



Спустя еще год (с 1 октября 2025) требование распространится на продавцов с выручкой более 20 млн рублей в год. Новый закон должен существенно поспособствовать распространению СБП, а значит, оплачивать этим методом повседневные покупки станет гораздо удобнее. При этом участники рынка всё еще видят проблему в том, что СБП не предоставляет кэшбэк за покупки; нередко покупатели используют банковские карты именно по этой причине.