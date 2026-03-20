Центробанк снизил ключевую ставку до 15%. Как отреагируют банки?

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. Это второе заседание регулятора в текущем году и седьмое подряд снижение ставки, начатое в июне 2025 года.

Ключевая ставка представляет собой процент, под который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Динамика этого показателя определяет стоимость денег в экономике и служит основным инструментом денежно-кредитной политики.С середины 2024 года по октябрь того же года ставка была повышена с 18% до 21% в ответ на ускорившуюся инфляцию и перегрев кредитного рынка. На пиковом уровне ставка оставалась до июня 2025 года, а затем регулятор начал цикл смягчения: в июне ставка была снижена до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, а в феврале 2026 года — до 15, % годовых.Снижение ключевой ставки открывает возможности для удешевления кредитов для бизнеса и населения, однако эффект будет проявляться постепенно, так как банки пересматривают свои процентные ставки по кредитным и депозитным продуктам с некоторой задержкой. В то же время ставки по вкладам после продолжительного периода высоких значений начнут корректироваться в сторону понижения. Следующее заседание Центробанка РФ по ключевой ставке запланировано на 24 апреля 2026 года.