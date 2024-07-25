Центробанк усложнил переводы между гражданами. Их теперь могут задерживать или вовсе отменять



Российские банки теперь обязаны строже отслеживать «подозрительные» переводы и блокировать их под свою ответственность. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, с 25 июля 2024 года в силу вступают обновленные правила проведения денежных переводов между гражданами. Все банки без исключения теперь будут обязаны проверять получателя перевода по базе мошеннических реквизитов, а также приостанавливать нетипичные для клиента транзакции.





«Теперь банки будут отвечать собственным рублем и возмещать клиентам деньги, если не приостановили перевод на два дня на счета злоумышленников. Их реквизиты содержатся в нашей базе данных, она постоянно пополняется, и у всех банков есть доступ к этим сведениям», — ЦБ РФ.



«Нетипичным» может быть признан любой перевод, которая не укладывается в обычный сценарий операций клиента. Например, если человек обычно делает переводы по вечерам, то утренняя транзакция может быть приостановлена. То же самое касается переводов в адрес незнакомых людей, которые ранее не получали от вас деньги. Точный перечень потенциально нетипичных операций есть у банков.







В случае приостановки или отмены перевода есть два сценария. Если реквизиты получателя находятся в списке мошеннических, то совершить перевод не получится ни под каким предлогом — все новые транзакции на те же реквизиты банк будет блокировать в течение «периода охлаждения». Он составляет 2 дня. После его окончания вы можете отправить деньги мошенникам, но банк в этом случае не будет ничего компенсировать. В случае же «нетипичной» операции клиент может обратиться в службу поддержки банка и попросить разморозить перевод, либо просто отправить деньги повторно после приостановки.