Центробанк установил новый лимит на переводы через СБП

Александр


С 1 мая 2024 года граждане России смогут бесплатно переводить до 30 миллионов рублей в месяц с одного своего счёта на другой через «Систему быстрых платежей» (СБП). Сейчас на такие операции действует лимит в 100 тысяч рублей (но некоторые банки могут увеличивать его по своей инициативе, используя это как маркетинговый инструмент).

За превышение суммы перевода придётся платить комиссию, размер которой не изменился — 0,5%, но не более 1500 рублей с каждой операции. Лимит на переводы средств другим людям не поменяется и будет по-прежнему составлять 100 тысяч рублей в месяц.

Банки были освобождены от выплаты комиссии за переводы между физлицами через СБП до 1 июля 2024 года. Центробанк решил сохранить нулевой тариф на такие операции без ограничения срока действия. Также не предусмотрены комиссии на ряд других операций — например, начисление кэшбэка клиенту или возврат кэшбэка при отмене покупки.
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Комментарии

tellurian
+4684
tellurian
Как много тех, кто переводит по 10-30 млн?
Инициатива точно не для простых людей. Хотя будет приятно и простым.
Ещё бы повысили планку для переводов другим людям до 300-500 тыс. Иногда бывает надо.
2 часа назад в 17:12
#
+28
Gntlmn Mthfcng tellurian
Вклады, накопительные счета. Удобно переводить из банка в банк. 100к категорично бестолковый лимит
час назад в 18:28
#
+800
Paspartu tellurian
Всегда найдется недовольный
50 минут назад
#
+800
Paspartu tellurian
Простые люди берут ипотеку, значит будет актуально многим, когда понадобится все деньги скинуть на счет одного банка
49 минут назад
#
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