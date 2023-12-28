Центробанк установил новый лимит на переводы через СБП

С 1 мая 2024 года граждане России смогут бесплатно переводить до 30 миллионов рублей в месяц с одного своего счёта на другой через «Систему быстрых платежей» (СБП). Сейчас на такие операции действует лимит в 100 тысяч рублей (но некоторые банки могут увеличивать его по своей инициативе, используя это как маркетинговый инструмент).
За превышение суммы перевода придётся платить комиссию, размер которой не изменился — 0,5%, но не более 1500 рублей с каждой операции. Лимит на переводы средств другим людям не поменяется и будет по-прежнему составлять 100 тысяч рублей в месяц.
Банки были освобождены от выплаты комиссии за переводы между физлицами через СБП до 1 июля 2024 года. Центробанк решил сохранить нулевой тариф на такие операции без ограничения срока действия. Также не предусмотрены комиссии на ряд других операций — например, начисление кэшбэка клиенту или возврат кэшбэка при отмене покупки.
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