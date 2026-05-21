Центробанк ужесточил контроль за наличными

Фото Magnific
Центробанк РФ усилил
борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за переводами и внесением на счета крупных сумм. Банкам предлагается ежедневно анализировать поступления денег, обращая внимание на характерные признаки потенциально подозрительных операций.
К таким признакам относятся внесение наличных на общую сумму не менее 5 миллионов рублей за 30 дней или проведение не менее 10 операций на сумму свыше 100 тысяч рублей каждая в течение месяца. Особое внимание будет уделяться случаям, когда более 70% от объема внесённых средств затем быстро выводятся, в том числе через переводы за рубеж. Схема, которая также попадет под наблюдение: клиент вносит наличные для зачисления на счёт юридического лица, фактически оплачивая обязательства третьей стороны.
Регулятор подчеркнул, что новые меры не коснутся клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники происхождения средств подтверждены документально. Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Рост наличного оборота в экономике в последнее время вызывает обеспокоенность
у Центробанка. К концу апреля объем наличных достиг 20 трлн рублей, увеличившись на 700 млрд за месяц, а доля наличных расчётов в ключевых секторах — розничной торговле, строительстве, гостиничном бизнесе — превысила 35% в первом квартале. Среди причин эксперты называют как отключения мобильного интернета, так и опасения бизнеса перед ужесточением фискального контроля, в том числе после заявлений ФНС о мониторинге P2P-переводов.